Ngày 8/7, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Ngọc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn có mặt ở những nơi hiểm nguy nhất, thầm lặng nhất của các cuộc kháng chiến và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đối với lực lượng An ninh Công an tỉnh Cao Bằng, chặng đường 80 năm càng mang ý nghĩa đặc biệt khi Cao Bằng là quê hương cội nguồn cách mạng, nơi mùa Xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Pác Bó sau 30 năm bôn ba, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đại tá Lương Ngọc Quyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

Theo Đại tá Lương Ngọc Quyết, từ những ngày đầu cách mạng đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành sứ mệnh: Bảo vệ bình yên cho quê hương cội nguồn cách mạng, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Từ khi đổi mới đến nay, lực lượng An ninh Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục ghi những dấu ấn như: Tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về an ninh, quốc phòng và đối ngoại; cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, góp phần thúc đẩy hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khi tỉnh Cao Bằng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng An ninh đã thích ứng, giữ vững thế trận, bảo đảm an ninh, trật tự thông suốt trong toàn bộ quá trình chuyển đổi.

Khi trận tuyến mở rộng sang không gian mạng, không gian số, lực lượng An ninh đã chủ động làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu, đưa chuyển đổi số vào từng mặt công tác.

"80 năm trước, cha anh giữ nước bằng đôi chân lội suối, băng rừng; hôm nay, thế hệ kế tục giữ nước bằng cả bước chân bám bản và trí tuệ làm chủ công nghệ", Đại tá Quyết nói.

Theo Đại tá Quyết, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh thế giới, khu vực chuyển biến mang tính bước ngoặt; thời cơ và thách thức đan xen.

"Kẻ địch hôm nay không chỉ ẩn mình nơi biên giới, trong nội bộ, ngoài xã hội, mà còn ẩn mình sau từng dòng dữ liệu, từng tài khoản ảo trên không gian mạng", Đại tá Quyết nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định, lực lượng An ninh Công an tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, tiếp bước các thế hệ cha anh; nêu cao tinh thần "Gương mẫu - Đi đầu - Bản lĩnh - Trí tuệ - Hiện đại - Sắc bén", xứng đáng là “Thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép thầm lặng” tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; quyết giữ cho biên cương mãi vững, cho quê hương cội nguồn cách mạng mãi bình yên, cho đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.