Tại hai xã Nguyên Bình và Tĩnh Túc, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 34. Nhiều điểm đất đá sạt lở, cây xanh gãy, cột điện đổ ra đường khiến các phương tiện không thể đi qua.

Tại xã Nguyên Bình, mưa lớn khiến đất đá trên đồi tràn xuống đường. Ảnh: CACC

Trong khi đó, tại các xã Thông Nông, Nam Tuấn, Hòa An, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư và tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Ngay sau khi nắm tình hình, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, triển khai phương án hỗ trợ người dân, tổ chức phân luồng giao thông, xử lý các điểm sạt lở, cây đổ và sự cố phát sinh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: CACC

Do cơ quan khí tượng dự báo có mưa to đến rất to trên thượng lưu, Nhà máy thủy điện Bạch Đằng đã thông báo bắt đầu xả lũ từ 13h30 ngày 26/6. Việc xả lũ có thể ảnh hưởng đến khu vực hạ du thuộc xã Bạch Đằng.

Theo thông báo, mực nước sông Hiến tại khu vực này có thể dâng cao hơn hiện tại khoảng 1-1,5m.

Nhà máy thủy điện Bạch Đằng đề nghị địa phương thông báo đến trưởng xóm giáp sông Hiến tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa để người dân nắm thông tin; cảnh báo người dân không xuống khu vực bãi sông từ khi bắt đầu xả lũ.

Các tổ chức, cá nhân có tài sản, phương tiện, nhà cửa ven sông cần chủ động di dời người, tài sản, chằng chống thuyền bè và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.