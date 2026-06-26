Tại hai xã Nguyên Bình và Tĩnh Túc, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 34. Nhiều điểm đất đá sạt lở, cây xanh gãy, cột điện đổ ra đường khiến các phương tiện không thể đi qua.
Trong khi đó, tại các xã Thông Nông, Nam Tuấn, Hòa An, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư và tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.
Ngay sau khi nắm tình hình, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, triển khai phương án hỗ trợ người dân, tổ chức phân luồng giao thông, xử lý các điểm sạt lở, cây đổ và sự cố phát sinh.
Do cơ quan khí tượng dự báo có mưa to đến rất to trên thượng lưu, Nhà máy thủy điện Bạch Đằng đã thông báo bắt đầu xả lũ từ 13h30 ngày 26/6. Việc xả lũ có thể ảnh hưởng đến khu vực hạ du thuộc xã Bạch Đằng.
Theo thông báo, mực nước sông Hiến tại khu vực này có thể dâng cao hơn hiện tại khoảng 1-1,5m.
Nhà máy thủy điện Bạch Đằng đề nghị địa phương thông báo đến trưởng xóm giáp sông Hiến tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa để người dân nắm thông tin; cảnh báo người dân không xuống khu vực bãi sông từ khi bắt đầu xả lũ.
Các tổ chức, cá nhân có tài sản, phương tiện, nhà cửa ven sông cần chủ động di dời người, tài sản, chằng chống thuyền bè và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.
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Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, không căn cứ vào mực nước thực đo tại thời điểm hiện tại để chỉ đạo ứng phó mà phải triển khai phương án theo dự báo đỉnh lũ, hoàn thành công tác cảnh báo, chuẩn bị sơ tán và bố trí lực lượng trước khi nước vượt mức báo động III.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo đến từng hộ dân trong vùng có nguy cơ ngập, chủ động di dời người già, trẻ em, người bệnh, người khuyết tật đến nơi an toàn; đồng thời sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cấm người và phương tiện qua các khu vực ngập nguy hiểm. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, chậm triển khai hoặc không chấp hành nghiêm chỉ đạo.