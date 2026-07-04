Chiều 4/7, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng năm 2026.

Thông tin tại buổi họp báo, Trung tá Phan Văn Hào, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, trong 6 tháng, lực lượng công an đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Nổi bật là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai, kết quả xử lý các vụ phạm tội về kinh tế, ma túy, môi trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh buổi họp báo.

Cụ thể, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 220 vụ, 246 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng và chức vụ (tăng 18,2%). Tang vật tạm giữ gồm hơn 146 tấn quả cau khô, gần 48 tấn nguyên liệu thuốc lá, hơn 17,6 tấn thực phẩm đông lạnh, 7.500 bao thuốc lá điếu, hơn 307kg pháo nổ cùng nhiều tang vật liên quan. Đối với tội phạm môi trường, phát hiện 77 vụ, 89 đối tượng, thu giữ 59,2kg vảy tê tê (tăng 92,5%).

Về trật tự xã hội, công an tỉnh đã khám phá 110 vụ (đạt tỷ lệ 99%), bắt xử lý 234 đối tượng; triệt xóa 57 vụ cờ bạc; bắt và vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã.

Tội phạm về ma túy bị đánh mạnh với 209 vụ, 311 đối tượng; thu giữ 21 bánh heroin, hơn 1.000g ma túy tổng hợp, 20,1658g nhựa thuốc phiện và 0,2g hồng phiến (tăng 46,1%).

Xử lý mạnh tay tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Tại buổi họp báo, Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về những thách thức bủa vây trên không gian mạng và đường biên giới.

Đáng chú ý nhất là chiến công trong lĩnh vực công nghệ cao. Công an tỉnh đã triệt phá 37 vụ đánh bạc trên không gian mạng và đặc biệt là các chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì họp báo.

Đại tá Lương Văn Thiểm thông tin: "Đầu năm 2026, Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 018L và 226L, di lý 176 đối tượng lừa đảo từ Campuchia về Việt Nam. Khối lượng tiền chiếm đoạt của hàng trăm người dân trên toàn quốc lên tới trên 2.300 tỷ đồng".

Trước đó, cuối năm 2025, chuyên án 325L cũng đã bóc gỡ đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt trên 700 tỷ đồng. Với những thành tích này, Công an tỉnh Cao Bằng đã vinh dự nhận thư khen của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trả lời câu hỏi của báo chí về thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo, Đại tá Thiểm cảnh báo hình thức mạo danh, nháy máy làm quen qua Zalo, Viber rồi dẫn dụ nạn nhân vào ứng dụng xổ số Vietlott giả mạo để làm "nhiệm vụ". Theo Đại tá Thiểm, mục tiêu hiện nay của tội phạm không chỉ là người già, trẻ em mà còn nhắm tới cả cán bộ, đảng viên.

Chăm lo công tác an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động hơn 5 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội để triển khai công tác an sinh, trọng tâm hướng về vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

​Cụ thể, lực lượng công an đã trao tặng 30 con bò sinh kế cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Trường Hà và Tổng Cọt. Đồng thời, hơn 1.000 suất quà cùng đồ dùng sinh hoạt đã được trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

​Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp rà soát, tham mưu hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho 28 hộ gia đình tại các xã: Trường Hà, Hưng Đạo, Lý Bôn, Nam Quang, Bảo Lâm, Quảng Lâm và Yên Thổ.

​Hiện nay, Công an tỉnh đang đẩy mạnh phong trào "Nhà ba nhất - Mái ấm biên cương" gắn với mục tiêu "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" tại 21 xã biên giới trên địa bàn.