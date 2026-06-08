Thực hiện Chương trình số 03 ngày 28/11/2025 của Tỉnh ủy Cao Bằng về bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 (gọi tắt là Chương trình), cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng tâm bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 (Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch hành động cụ thể trong năm 2026.

Trong đó nêu rõ một số mục tiêu cụ thể gồm: Đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt mức 55,43%; Trồng mới 60 ha dược liệu quý dưới tán rừng, trên nương rẫy; Trồng 600 ha quế, hồi và các loài cây dược liệu quý tại khu vực phù hợp…

Một số yêu cầu được Ban Chỉ đạo đặt ra là “tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Chương trình đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh”; “tổ chức triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng và nâng cao thu nhập người dân”.

Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của kinh tế rừng đối với việc phát triển sinh kế lẫn bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, công tác tuyên truyền, phổ biến sẽ được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của kinh tế rừng đối với việc phát triển sinh kế lẫn bảo vệ môi trường, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai.

Ban Chỉ đạo yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân, hợp tác xã trong thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị; trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án/kế hoạch sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông triển khai tốt hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong triển khai, thực hiện Chương trình ở các cấp.

Khi rào cản thông tin được xóa bỏ, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền truyền thống, Cao Bằng xác định việc số hóa thông tin là giải pháp đột phá để quản lý rừng hiện đại. Tỉnh sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành lâm nghiệp thống nhất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao.

Cụ thể, công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và thiết bị bay không người lái (UAV) sẽ được áp dụng chặt chẽ trong việc giám sát diễn biến rừng, cảnh báo cháy rừng và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm. Đặc biệt, tỉnh dự kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo sớm cháy rừng và tình hình sâu bệnh. Việc phát triển bản đồ số vùng nguyên liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc lâm sản cũng được triển khai, đi kèm với công tác tập huấn kỹ năng số toàn diện cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và các doanh nghiệp.

Để chủ động ứng phó với "giặc lửa", tỉnh cũng xây dựng bản đồ số hóa phục vụ lập kế hoạch và phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2026-2030. Các thông tin cảnh báo sẽ được truyền tải thông suốt đến các lực lượng tại chỗ để đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô tại các vùng trọng điểm.