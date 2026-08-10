Chiều 10/8, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Hoàng Quốc Việt phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Đại tá Hoàng Quốc Việt được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Trước khi công tác tại Bộ Công an, ông từng giữ nhiều vị trí chỉ huy, lãnh đạo tại Công an tỉnh Sơn La, trong đó có chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2022, ông được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục C04.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hoàng Quốc Việt khẳng định sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng an toàn, văn minh.

Người tiền nhiệm của Đại tá Hoàng Quốc Việt là Thiếu tướng Tô Anh Dũng, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6/2025.

Ngày 27/7, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Tô Anh Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.