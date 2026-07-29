Ngày 29/7, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước về việc phong cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thiếu tướng Bùi Quyết Toán. Ảnh: Công an Lai Châu

Ông Bùi Quyết Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, là 1 trong 3 lãnh đạo cấp cục và tương đương được phong hàm Thiếu tướng đợt này. Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định cho các cán bộ được thăng cấp bậc hàm.

Thay mặt 3 cán bộ được phong hàm, Thiếu tướng Bùi Quyết Toán cam kết tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông cho biết sẽ cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.