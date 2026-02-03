Phóng viên VietNamNet gặp Đại tá, NSƯT Thu Giang tại căn phòng nhỏ của Nhạc viện TPHCM - nơi nữ nghệ sĩ mỗi ngày giảng dạy các thế hệ sinh viên. Chị say sưa kể về quãng thời gian sống trong môi trường quân đội, đam mê âm nhạc và tổ ấm bình dị bên cô con gái 14 tuổi.

Lớn lên từ sân khấu quân đội, chất lính “ngấm” vào máu

Đại tá, NSƯT Thu Giang có gần 30 năm gắn bó với môi trường quân đội.

NSƯT Thu Giang sinh năm 1970, quê Nghệ An. Chị lớn lên trong cái nôi nghệ thuật với cha là nhạc sĩ Ánh Dương - tác giả ca khúc nổi tiếng Chào em cô gái Lam Hồng, mẹ là ca sĩ Nguyễn Thị Hồng Mậu.

Hình ảnh người lính gắn liền với Thu Giang từ nhỏ, khi cả 2 đấng sinh thành đều là những nghệ sĩ cách mạng bước ra từ bom lửa chiến tranh.

Năm 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị âm thầm nộp đơn thị tuyển vào Đoàn nghệ thuật Quân khu 4 và đỗ với điểm số cao, sau đó được phân công về đây công tác.

Năm 1993, NSƯT Thu Giang chuyển vào Quân khu 7. Từ quê nhà, Thu Giang 1 thân 1 mình khăn gói vào Nam lập nghiệp. Hành trang của chị chỉ vài bộ đồ, cùng nỗi khát khao được viết tiếp ước mơ nghệ thuật của bố mẹ.

“Là người con duy nhất theo đuổi nghệ thuật, tôi học được ở bố mẹ tinh thần dũng cảm. Con đường đi luôn có chông gai, trắc trở, điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên định, dấn thân và hết lòng với nghề”, NSƯT Thu Giang kể.

Chị trải qua nhiều chức vụ ở các phòng ban rồi được bổ nhiệm làm Đoàn trưởng kiêm chỉ đạo nghệ thuật đoàn của Quân khu đến khi nghỉ hưu.

Quãng thời gian gắn bó 28 năm với đơn vị cho chị nhiều ký ức không thể nào quên. Được rèn giũa trong môi trường quân đội, Thu Giang hiểu rõ vai trò trách nhiệm của người chiến sĩ - nghệ sĩ.

Đại tá, NSƯT Thu Giang trong đêm nhạc tưởng nhớ cha - nhạc sĩ Ánh Dương.

Chị từng tham gia biểu diễn trên nước bạn Lào, Campuchia, phục vụ đảo Trường Sa, biên giới hải đảo, tham gia thu thanh nhiều ca khúc cách mạng, biểu diễn thường xuyên trên các chương trình của Đài truyền hình TPHCM...

Cái tên NSƯT Thu Giang còn là solist (giọng hát chính) của Nhà hát Giao hưởng, Nhạc - Vũ kịch TPHCM trong suốt thời gian dài. Với chị, bao nhiêu sân khấu là bấy nhiêu cảm xúc hân hoan khi được đứng dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng vỗ tay của khán giả.

Nhưng điều khiến Thu Giang hạnh phúc nhất là những lần được cất tiếng hát cho đồng đội nghe từ sân khấu dã chiến như Tây Nguyên, các tỉnh miền núi, trên boong tàu nơi hải đảo xa xôi hay giữa thao trường mù mịt bụi đất.

Chính chất lính đã “ngấm” vào máu từ trẻ để rồi nó giúp NSƯT Thu Giang truyền tải trọn vẹn qua từng ca khúc, hợp xướng, giao hưởng ca ngợi Đảng, Bác Hồ cùng tình yêu quê hương, đất nước và tri ân các đồng đội cả trong thời bình lẫn thời chiến.

Môi trường quân đội rèn cho Thu Giang tính kỷ luật, trách nhiệm trong từng công việc được giao. Ngày tháng gian khó, bận rộn trăm bề cũng là khoảnh khắc chị được sống trong tình yêu thương của đồng chí, đồng đội ấm áp.

“Là một người nghệ sĩ - chiến sĩ, được phục vụ liên tục trong môi trường quân đội gần 30 năm, với tôi đó là sự may mắn. Tôi thật sự cảm ơn quân đội đã cho tôi được học tập và cống hiến sức lực để phục vụ bộ đội và nhân dân”, Thu Giang chia sẻ.

Đến năm 2021, NSƯT Thu Giang chính thức nghỉ hưu theo chế độ.

Clip Đại tá, NSƯT Thu Giang chia sẻ

Gần 30 năm miệt mài truyền lửa cho sinh viên Nhạc viện

Bên cạnh vai trò người chiến sĩ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, NSƯT Thu Giang còn nổi bật ở công tác sư phạm. Chị phụ trách giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM từ năm 2001 và chưa từng bị gián đoạn dù đời sống trải qua không ít thăng trầm.

Nếu môi trường quân đội, NSƯT Thu Giang quyết liệt, cứng rắn thì hình ảnh sư phạm hoàn toàn ngược lại: Mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Với chị, thanh nhạc là lĩnh vực đặc thù, độ khó cao đòi hỏi sự kiên trì của cả người dạy lẫn người học. Gần 30 năm giảng dạy, nghệ sĩ tiếp xúc với nhiều học trò, khác biệt trong giọng hát, tính cách lẫn định hướng hoạt động.

Tuổi hưu, NSƯT Thu Giang vẫn miệt mài giảng dạy, truyền lửa cho nhiều thế hệ sinh viên.

Có sinh viên sở hữu giọng tốt và ngược lại, song tất cả đều phụ thuộc vào quá trình rèn luyện. Điều này đòi hỏi Thu Giang phải sáng tạo ra phương pháp giảng dạy đa dạng, không rập khuôn.

“Tôi dạy học trò không chỉ về chuyên môn mà trên cả là rèn giũa cho các em về nhân cách. Làm sao để mỗi giọng hát cất lên đều đẹp đẽ, tử tế xuất phát từ chính trong tâm hồn”, chị quan niệm.

Dẫu đôi lúc mệt mỏi, NSƯT Thu Giang không ngơi nghỉ. Với trách nhiệm của “người lái đò”, chị mong có thể tạo ra giá trị cho xã hội. Nhiều năm qua, cô Giang vừa là người thầy, vừa là người mẹ, người bạn, luôn lắng nghe, khích lệ các thế hệ học trò.

Nghề sư phạm vốn nhọc nhằn, đồng lương ít ỏi song điều khiến Thu Giang hạnh phúc hơn cả chính là tình cảm và sự tri ân của các lứa sinh viên.

Mỗi thành tích của họ trên bước đường ca hát là động lực để chị thêm tin yêu vào nghề đã gắn với mình từ khi còn là cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đến nay.

Sống kín tiếng, tuổi 56 an vui bên con gái

Nữ đại tá nói đùa cái tên Thu Giang (Nghĩa là dòng sông mùa thu - PV) như vận vào chị. Bề ngoài, nó trông phẳng lặng, yên ả còn bên dưới lại dữ dội và cuộn trào. Không ít lần trong đời chị quyết liệt đối diện sóng gió để tìm kiếm sự vững vàng.

NSƯT Thu Giang nói cuộc sống chị đôi lúc quyết liệt và dữ dội.

Một phụ nữ bôn ba và trải qua nhiều vị trí, vai trò trong xã hội, chị có thấy ôm đồm quá?, NSƯT Thu Giang đáp rằng mọi người xung quanh hay trêu chị là “siêu nhân” vì lúc nào cũng trông tình cảnh tất bật. Từ trẻ tới tuổi trung niên, chị chưa có giờ phút nào hưởng thụ, dành riêng cho bản thân.

Dẫu vậy, chị vẫn ưu tiên thời gian cho cô con gái 14 tuổi. Bé hiện học lớp 9, từ nhỏ được mẹ dạy tự chăm sóc bản thân, tinh thần tự lập. Nghệ sĩ dành nhiều thời gian, gần gũi tâm sự với con, vừa giữ sự nghiêm khắc cần thiết.

“Làm nghệ thuật không phải ai đều có gia đình đủ đầy. Có người khuyết đi 1 phần, tôi là người trong số đó.

May mắn tôi có điểm tựa nơi con gái. Chỉ cần 1 tiếng gọi “Mẹ ơi!” và cái ôm vào lòng mỗi khi tôi đi làm về là bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Con gái chính là tài sản lớn nhất tôi có được”, chị tâm tình.

Chị dự định gói ghém mọi công việc bên ngoài để dành thời gian cho bản thân và con gái nhỏ.

Khi trách nhiệm với xã hội đã trọn vẹn, NSƯT Thu Giang dành thời gian cho bản thân và gia đình. Chị đang tập buông bớt dần những gánh nặng, không để mình ở trạng thái căng não như trước. Nghệ sĩ hay hẹn bạn bè cà phê, tập thể thao, đưa con gái đi ăn món ưa thích và lên kế hoạch du lịch.

Tuy cuộc sống không dư dả, Thu Giang vui vì đồng lương hưu và thu nhập từ nghề giáo giúp chị trang trải kinh tế, vừa tích góp khoản riêng để lo cho con gái sau này.

“Tôi chỉ mong đủ khỏe để tiếp tục công việc giảng dạy, vừa chăm lo con gái ăn học nên người. Cuộc sống có được và mất, không thể trọn vẹn, tôi mãn nguyện với đời mình”, chị bày tỏ.

Đại tá, NSƯT Thu Giang ngẫu hứng hát sáng tác của cha - "Chào em cô gái Lam Hồng"

Ảnh, clip: HK, NVCC