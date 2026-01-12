NSƯT Thu Giang - con gái của nhạc sĩ Ánh Dương - thay mặt gia đình phát biểu trong đêm nhạc tưởng niệm cố nhạc sĩ tối 11/1 tại TPHCM.

Trong ký ức của chị, người cha quá cố đã sống và tận hiến với đam mê, dành trọn đời mình cho sự nghiệp sáng tác.

Dù đã đi xa 3 năm, chị muốn thông qua chương trình, cha sẽ quay trở lại với khán giả bằng giai điệu âm nhạc, bằng tâm huyết, bằng cả cuộc đời khát khao được cống hiến.

Đại tá, NSƯT Thu Giang - con gái nhạc sĩ Ánh Dương - thực hiện đêm nhạc như đúng nguyện vọng của cha.

NSƯT Thu Giang bày tỏ niềm hạnh phúc vì đã nỗ lực cùng mọi người thực hiện được đêm nhạc - cũng là tâm nguyện lớn nhất của cố nhạc sĩ trước khi mất.

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Thu Giang nói: “Cha tôi là 1 người đàn ông giản dị, là một người bố mực thước, kín đáo với vợ con. Ông luôn mong con gái làm nghề bằng 1 tinh thần trách nhiệm và sáng tạo không ngừng. Tôi vẫn nỗ lực từng ngày để tiếp nối con đường dang dở của cha”.

NSƯT Thu Giang góp giọng trong các tác phẩm kinh điển của cha.

Đêm nhạc tô vẽ đậm nét những ký ức về kháng chiến, vẻ đẹp người phụ nữ, tinh thần lạc quan và lý tưởng phụng sự Tổ quốc được tái hiện bằng ngôn ngữ hợp xướng - giao hưởng. Các tiết mục dàn dựng chỉn chu, vừa hào hùng, bi tráng, vừa trữ tình, lãng mạn.

Đêm nhạc gồm 2 phần, trong đó phần 1: Nhạc sĩ Ánh Dương - Chiến sĩ, nghệ sĩ; phần 2: Nhạc sĩ Ánh Dương - Tôi viết từ tấm lòng biết ơn thành thật, gồm nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc giao hưởng biểu diễn.

Ca sĩ Lê Viết Thu hát "Chào em cô gái Lam Hồng".

Ca sĩ Lê Viết Thu là gương mặt được chọn hát Chào em cô gái Lam Hồng - ca khúc chủ đề của đêm nhạc. Anh khoe giọng hát vừa hào sảng, vừa trữ tình phù hợp với tinh thần lạc quan, vui tươi mà nhạc sĩ muốn truyền tải qua qua tác phẩm.

Chào em cô gái Lam Hồng được nhạc sĩ Ánh Dương sáng tác năm 1967, là 1 trong những tác phẩm nhạc cách mạng kinh điển, được nhiều thế hệ ca nghệ sĩ hát như NSND Trung Đức, NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ…

Với ca sĩ Viết Thu, đây là ca khúc để đời đã mang lại cho anh nhiều kỷ niệm sâu sắc khi biểu diễn phục vụ công chúng trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là các thế hệ học sinh - sinh viên ở sân khấu học đường.

Clip ca sĩ Lê Viết Thu hát "Chào em cô gái Lam Hồng"

Con gái cố nhạc sĩ mong các ca khúc của cha sống mãi theo thời gian. Chị ủng hộ việc làm mới tác phẩm, xem đó là 1 sự sáng tạo để âm nhạc đến gần với người trẻ.

"Nghệ thuật là 1 sự sáng tạo không ngừng. Mỗi người nghệ sĩ dù là sáng tác hay biểu diễn đều có quyền sáng tạo. Miễn sao nó hài hòa và khiến khán giả thích thú chúng tôi vẫn trân trọng việc làm mới của các bạn", NSƯT Thu Giang chia sẻ.

Sinh thời, nhạc sĩ Ánh Dương sáng tác hơn 100 ca khúc đa thể loại. Gia đình có kế hoạch tổ chức thêm nhiều dự án để có thể giới thiệu các nhạc phẩm đến công chúng trong thời gian tới.

Một số khoảnh khắc trong đêm nhạc

NSƯT Thu Giang hát "Duyên trời" - sáng tác đậm màu sắc dân gian của nhạc sĩ Ánh Dương. Chị hát với tinh thần mới mẻ so với bản gốc để phù hợp với số đông người nghe. Tác phẩm được nhạc sĩ Cao Bá Hưng (phải) hòa âm, phối khí mới.

NSƯT Vân Khánh tình tự, sâu lắng với ca khúc "Áo trắng".

Nhóm ca Dấu Ấn và Sinh viên Khoa Âm nhạc - Điện ảnh Đại học Nguyễn Tất Thành hòa giọng trong ca khúc "Âm vang Điện Biên".

NSƯT Thu Giang và Phạm Tuấn Anh biểu diễn chính trong phần tổ khúc hợp xướng với dàn nhạc giao hưởng "Ơn nước nhớ người".

Bản tổ khúc gồm 4 chương, được nhạc sĩ Ánh Dương sáng tác giai đoạn cuối đời. Đây như một lời tri ân trang trọng gửi tới người nhạc sĩ đã dành trọn đời cho cách mạng và nghệ thuật.

Theo ban tổ chức, đêm nhạc không chỉ là dịp tưởng nhớ nhạc sĩ Ánh Dương mà còn nhắc nhớ thế hệ hôm nay tri ân, giữ gìn những ký ức hào hùng trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Ảnh, clip: HK, BTC