Ngày 15/8, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia diễn ra lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Thibdin của Chính phủ Campuchia cho Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai.

Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đón nhận Huân chương Hữu nghị hạng Thibdin của Chính phủ Campuchia. Ảnh: ĐVCC

Phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại tá Võ Thành Danh trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Kampong Thom.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, đây cũng là sự ghi nhận của Chính phủ Campuchia đối với cá nhân Đại tá Võ Thành Danh và đơn vị trong quá trình phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Huân chương Hữu nghị hạng Thibdin là một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Campuchia, đứng thứ ba trong hệ thống huân chương của nước này. Hạng cao nhất do Quốc vương Campuchia trao tặng, hạng thứ hai do Quốc hội trao tặng.

Những năm qua, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Campuchia tìm kiếm, xác minh thông tin, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn.

Công tác tìm kiếm được triển khai tại nhiều địa bàn, trong đó có tỉnh Kampong Thom, dựa trên thông tin từ nhân chứng, người dân địa phương, hồ sơ và khảo sát thực địa.

Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Thibdin cho Đại tá Võ Thành Danh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Việc Đại tá Võ Thành Danh được trao Huân chương Hữu nghị hạng Thibdin là vinh dự cá nhân, đồng thời thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.