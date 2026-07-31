Ngày 31/7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai) cho biết, trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97 (xã Minh Đức), đơn vị đã phát hiện cây bút khắc rõ chữ "Văn Chín".

Di vật bút khắc tên "Văn Chín". Ảnh: Đội K72

Theo Đội K72, cây bút được tìm thấy tại phần mộ số 15 trong hầm mộ có 3 liệt sĩ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật khác như thắt lưng, lược và một chiếc ví bên trong có nhiều tấm ảnh đã mờ theo thời gian.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, Đội K72 đã nhiều lần phát hiện các kỷ vật gắn liền với người lính.

Trong số đó có bút máy khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình đôi chim bồ câu, nhiều bút bi, bút chì, đồng hồ đeo tay, chai dầu gió, dây dù, thủ pháo, súng AK, hộp tiếp đạn cùng nhiều bức ảnh cá nhân và ảnh tập thể của các liệt sĩ.

Các kỷ vật đều được lực lượng chức năng bảo quản, phục vụ công tác giám định, phục dựng hình ảnh và xác minh thông tin, qua đó mở thêm hy vọng tìm được danh tính các liệt sĩ.

Xã Minh Đức là địa bàn từng diễn ra nhiều chiến dịch, trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã chiến đấu, hy sinh tại đây.