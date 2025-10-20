Sáng nay, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Belarus, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Belarus những năm qua không ngừng được củng cố, vun đắp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đón Thiếu tướng Pavel Muraveiko

Hai nước đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm Belarus vào đầu tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quốc phòng đóng vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hợp tác quốc phòng được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước, đạt được các kết quả tích cực. Cụ thể, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác khoa học quân sự...

Tại hội đàm, hai bên cùng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Thiếu tướng Pavel Muraveiko

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Pavel Muraveiko duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Việt Nam ủng hộ và cùng các thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội khối, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.

Về Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu với Thiếu tướng Pavel Muraveiko các thành viên đoàn Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thiếu tướng Pavel Muraveiko và các thành viên hai đoàn

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không" vì lợi ích chung, vì phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Về phương hướng hợp tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác được xác định tại các văn bản đã ký kết.

Quân đội hai nước cần duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng; tăng cường hợp tác đào tạo, hội thao quân sự, tiếp tục ủng hộ và tích cực tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế do mỗi bên tổ chức; đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khoa học quân sự, quân y.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Pavel Muraveiko

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội đàm

Thiếu tướng Pavel Muraveiko tại hội đàm

Về phần mình, Thiếu tướng Pavel Muraveiko chia sẻ, Việt Nam và Belarus có nhiều điểm tương đồng, đều trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Thiếu tướng Pavel Muraveiko ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng thời gian qua, dư địa hợp tác còn rất lớn.

Thiếu tướng Pavel Muraveiko nhất trí với quan điểm và đánh giá của Việt Nam về tình hình thế giới và khu vực. Belarus sẵn sàng hợp tác với các nước có chính sách hữu nghị để cùng nhau phát triển vì sự ổn định, hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Belarus đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, hội thao quân sự, đào tạo.

Ông cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp nhận quân nhân Belarus sang học tiếng Việt, đây là cơ hội để phía Belarus tăng cường hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị.

Cùng ngày, tiếp Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thiếu tướng Pavel Muraveiko

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Belarus phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng đóng vai trò quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, nhân dân và QĐND Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân và Quân đội Belarus. Để tri ân sự giúp đỡ đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Tượng đài tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (trong đó có các chuyên gia quân sự của Belarus) trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn Việt Nam - Belarus tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng Quân đội hai nước...

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi cùng Thiếu tướng Pavel Muraveiko

Thiếu tướng Pavel Muraveiko khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển, mong muốn Bộ trưởng Phan Văn Giang quan tâm, ủng hộ để quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Về phương hướng hợp tác, Thiếu tướng Pavel Muraveiko nêu rõ Belarus sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo dựa trên nhu cầu của cả hai bên; đồng thời sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như khoa học quân sự, quân y...