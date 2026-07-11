Ngày 10/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Chỉ trong buổi sáng, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 8 bộ di vật còn sót lại sau 58 năm nằm dưới lòng đất.

Theo báo cáo, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ tại khu vực A, phía sau nhà truyền thống.

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Trong quá trình bóc tách từng lớp đất, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật được cho là của các liệt sĩ như dép cao su, bút máy, chìa khóa, khăn quàng cổ, nhẫn, dây chuyền vàng có hình mỏ neo...

Những di vật này sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Lực lượng quy tập tìm thấy một số di vật ở trong cùng một bộ hài cốt như chìa khóa, nhẫn, dây chuyền vàng có hình mỏ neo...

Theo các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, bóc tách hài cốt, chiếc dây chuyền vàng còn nguyên vẹn sau 58 năm nằm dưới lòng đất là nhờ được liệt sĩ gói cẩn thận trong túi nilon dày trước lúc hy sinh.

Trong khi đó, những chiếc bút máy dù bị rỉ sét sau nhiều năm nằm dưới lòng đất trong môi trường ẩm ướt vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

Một cây bút khác cùng 2 chiếc nhẫn vàng cũng được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ.

Việc phát hiện các ký hiệu hoặc thông tin khắc trên kỷ vật trong quá trình làm sạch, phục chế sẽ là manh mối quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ.

Ở cạnh một bộ hài cốt khác, lực lượng quy tập phát hiện chiếc khăn quàng cổ kẻ xanh.

Trong số di vật được phát hiện cùng 13 bộ hài cốt, lực lượng quy tập tìm thấy một bộ hiện vật gồm chai dầu gió, vỏ bao xe, móc dây súng, gương và sợi dây dù... còn khá nguyên vẹn sau gần 60 năm dưới lòng đất.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết: Thông qua các di vật được phát hiện trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng xác định lớp phía trên là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Quân giải phóng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lớp phía dưới được nhận định là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Tại hiện trường, ngay sau khi tìm thấy, hài cốt liệt sĩ được lực lượng chuyên môn lấy mẫu ADN và tạo mã định danh. Việc lấy mẫu ưu tiên răng còn nguyên vẹn, không nứt vỡ, hoặc phần xương có mật độ chắc, còn vỏ xương.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, hài cốt các liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968. Sau 58 năm, mức độ phân hủy của các bộ hài cốt không đồng đều.

Đối với những trường hợp hài cốt đã phân hủy thành đất, toàn bộ phần đất liên quan vẫn được thu gom để phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ. Công tác quy tập được yêu cầu thực hiện khoa học, chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót hài cốt.