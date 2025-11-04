Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 14 được tiến hành công phu, chủ động và đồng bộ. Quá trình này được bắt đầu từ sự chỉ đạo toàn diện của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo Đại tướng, sự kế thừa và đổi mới được thể hiện rõ trong phương thức lãnh đạo, cách thức biên soạn văn kiện và phương pháp tiếp cận các vấn đề trọng yếu của đất nước.

“Sự chuyển đổi này không phải là sự thay đổi hình thức mà là đổi mới tư duy toàn diện, được thực hiện nhất quán từ Trung ương đến địa phương” - ông nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - phát biểu tại tổ chiều nay. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ văn kiện trình Đại hội 14 bao gồm các báo cáo then chốt: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các phụ lục liên quan. Mỗi văn bản là kết tinh của quá trình thảo luận, chỉnh sửa nhiều vòng, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, phản ánh đầy đủ trí tuệ tập thể của toàn Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ 3 điểm mới, lớn trong dự thảo lần này. Thứ nhất là đổi mới tư duy. Thứ hai là đổi mới nhận thức, thể hiện qua hàng loạt nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Vấn đề thứ ba cũng là điểm then chốt, là biến tư duy thành hành động. Theo ông, "dự thảo nghị quyết lần này không chỉ là 'văn bia' mà là hành động ngay”.

Một đặc điểm nổi bật khác là dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị đồng bộ, gắn chặt với thực tiễn phát triển của đất nước và bối cảnh quốc tế. Khi tình hình trong nước hoặc thế giới thay đổi, nội dung văn kiện được cập nhật để bảo đảm tính thời sự và tính định hướng. Nhiều nhiệm vụ, nhóm giải pháp đã được khởi động ngay trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 và các chiến lược đột phá.

Về tầm nhìn, Đại tướng cho rằng Đại hội 14 là dấu mốc định hướng tương lai với 2 mốc trăm năm quan trọng: năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Một điểm nhấn quan trọng khác của dự thảo là nội dung về văn hóa - lĩnh vực được Đại tướng đánh giá có “bước tiến vượt bậc” so với các kỳ đại hội trước. Nếu như Đại hội 13 mới dừng ở việc “nghiên cứu hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người” thì đến Đại hội 14, dự thảo đã cụ thể hóa thành 4 hệ giá trị nền tảng: quốc gia, văn hóa, gia đình và con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

"Chúng tôi tin rằng, với tinh thần đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, văn kiện Đại hội 14 sẽ là kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới" - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Kiểm soát quyền lực phải gắn với trách nhiệm giải trình

Ở tổ đoàn Quảng trị, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh Báo cáo Chính trị không chỉ là định hướng hành động mà còn là ngọn lửa để khơi dậy niềm tin và ý chí của dân tộc.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng khát vọng đến năm 2045 cần được thể hiện rõ hơn, không chỉ như mục tiêu mà là một cam kết chính trị và đạo lý của Đảng trước nhân dân, đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, xã hội hạnh phúc, văn hóa thịnh vượng, con người sáng tạo và tự do cống hiến.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: Hoàng Hà

Ông Hà Sỹ Đồng cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi sâu sắc của thế giới, chúng ta cần tư duy phát triển mở, hội nhập chủ động, quản trị thông minh và phải đổi mới liên tục. Khát vọng ấy phải được thể chế hóa bằng các chương trình hành động cụ thể và cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

"Văn kiện Đại hội 14 cần tiếp tục tiếp thu các ý kiến để định hướng mang tính căn cơ, cốt lõi, thể chế hóa toàn diện tư duy phát triển mới, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Chúng ta phải coi đây là đột phá dẫn dắt các lĩnh vực để xây dựng nhà nước kiến tạo và phát triển hiện đại, liêm chính, hiệu quả; đặc biệt là vận hành linh hoạt trên nền tảng dữ liệu mở, quản trị số và giảm thiểu tối đa can thiệp hành chính vào hoạt động của thị trường" - đại biểu Hà Sỹ Đồng nêu quan điểm.

Đại biểu đoàn Quảng Trị đề nghị cần thiết lập cơ chế phân quyền, phân cấp, phân nguồn lực cụ thể hơn. Vấn đề kiểm soát quyền lực phải gắn với trách nhiệm giải trình để phát huy tối đa tính sáng tạo của từng cấp, từng địa phương, đặc biệt là vấn đề phân cấp, phân quyền ở xã.

"Hơn 1.065 nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về cấp xã, nhưng bây giờ giao như thế nào? Nói là giao về xã rồi nhưng một số việc vẫn đẩy lên tỉnh. Tôi cho rằng cần có nghị quyết hoặc nghị định hướng dẫn ngắn gọn, giao toàn bộ nhiệm vụ của huyện về cho cấp xã thực hiện, từ đó phân bổ thêm biên chế, phân bổ thêm nguồn lực" - đại biểu Hà Sỹ đồng đề xuất.