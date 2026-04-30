Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị trong việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” cũng như tổ chức thành công hội thảo “phương thức tác chiến phòng, chống UAV”.

Đại tướng yêu cầu trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch trên cơ sở bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả.

Đồng thời, ông yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyên Bằng/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” là một trong những nội dung trọng tâm, mang tính chiến lược, nhằm xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc, hiện đại, có khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh, đánh chặn hiệu quả, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc và các mục tiêu được giao.

Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu, kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống kết hợp với ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới, nhằm nâng cao năng lực cảnh giới, chỉ huy - điều hành và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, trong đó Quân chủng Phòng không - Không quân làm nòng cốt.

Kết quả hội thảo “phương thức tác chiến phòng, chống UAV” là cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện phương thức tác chiến phòng, chống các loại UAV có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang, khí tài và thế trận phù hợp trong điều kiện tác chiến hiện đại.