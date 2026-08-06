Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (11/2024).

Hợp tác quốc phòng thời gian qua được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Hai lãnh đạo duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin cũng đánh giá cao quan hệ Malaysia - Việt Nam; khẳng định chuyến thăm lần này là một minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, được cụ thể hóa trong chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai nước cần tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; quân y; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế...

Quang cảnh hội đàm

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như cử học viên quân sự sang Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Quân đội Việt Nam; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan, nghiên cứu tại mỗi nước.

Hai lãnh đạo tham quan một số hình ảnh về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội.

Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin mong muốn hai bên phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác quốc phòng đã được thống nhất trên cơ sở nhu cầu và lợi ích của mỗi bên, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là hai nước cùng chia sẻ lợi ích chiến lược ở Biển Đông, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi bất đồng tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế...

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin trao quà lưu niệm

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin cùng thành viên hai đoàn

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng lên tầm cao mới

Trước đó, chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao sự tham gia tích cực, chủ động và những đóng góp quan trọng của Malaysia trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, nhất là trong năm Malaysia là Chủ tịch ASEAN 2025.

Chính phủ Việt Nam ủng hộ Bộ Quốc phòng Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Quốc phòng Malaysia; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng lần này sẽ tạo xung lực để triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quân, binh chủng, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình; tăng cường hợp tác an ninh, an toàn hàng hải.

Khẳng định Việt Nam là người bạn đáng tin cậy của Malaysia và hai bên chia sẻ những tầm nhìn chiến lược chung, Bộ trưởng Mohamed Khaled bin Nordin nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ông cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và xây dựng cộng đồng ASEAN.