Sáng 26/2, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 diễn ra phiên toàn thể cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta.

Phiên toàn thể có sự tham dự của lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, nhà ngoại giao, chuyên gia, học giả...

Phát biểu dẫn đề, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chia sẻ ông đã đến Việt Nam từ khi còn rất trẻ và đã quen với các câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho đất nước, người dân Malaysia ủng hộ tinh thần của người dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước dự diễn đàn.

“Tôi rất muốn tới Điện Biên Phủ - biểu tượng của chiến tranh du kích Việt Nam. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm qua. Việt Nam đã chứng minh được sự kiên cường để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, đảm bảo công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có nền ngoại giao đặc sắc. Việt Nam là một minh chứng đáng ngưỡng mộ khi xuất phát điểm từ nghèo khó đã tạo ra tăng trưởng...”, Thủ tướng Anwar Ibrahim chia sẻ.

Thủ tướng Malaysia nhận định địa chính trị thế giới với không ít sự gián đoạn toàn cầu mà ASEAN phải trải qua, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực cũng như với quyền lợi của người dân Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh ASEAN phải tỏa sáng như một “ngọn hải đăng của hy vọng”, thúc đẩy một khu vực bền vững, hài hòa và năng động về kinh tế.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu dẫn đề.

Ông cho biết sắp tới Timor Leste sẽ trở thành thành viên chính thức của "gia đình" ASEAN. ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy vai trò trung tâm, tự chủ và độc lập chiến lược. Tuy nhiên, vai trò trung tâm là một “quyền lợi” nhưng cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như ASEAN không đoàn kết, bị chia rẽ.

"ASEAN rất may mắn là một khu vực an toàn và hòa bình nhất, phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới", ông Anwar Ibrahim khẳng định.

Các quốc gia ASEAN đang từng bước vươn lên thành công và ASEAN sẵn sàng chia sẻ tinh thần này với quốc tế. ASEAN sẵn sàng đi đầu trong những nỗ lực chuyển đổi năng lượng, số hóa, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng xanh, xây dựng chuỗi cung ứng tự cường, bền vững cho tương lai.

Thủ tướng Malaysia cũng đề cập tới việc cân bằng quan hệ nước lớn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc. Ông nêu bài học về quan hệ Việt Nam với 2 nước trên, ASEAN cũng phải tìm đường hướng để cân bằng với 2 đối tác này. Ông cho biết, sẽ hướng tới một hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và Mỹ trong thời gian tới.

Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 diễn ra sáng nay 26/2.

Chia sẻ chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2025 “Bao trùm và Bền vững”, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết chủ đề nhận được sự đồng tình của các nước thành viên và phản ánh một thời điểm quan trọng trong lịch sử đối với cả ASEAN và thế giới.

Ông tin rằng ASEAN đang đứng trước ngưỡng cửa của sự đổi mới và chuyển mình và hoàn toàn đồng ý với Thủ tướng Phạm Minh Chính khi mô tả ASEAN là một khu vực có sức sống phi thường.

Phát biểu tiếp đó, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết, diễn đàn là sự kiện thời sự, quan trọng với quan hệ ASEAN-New Zealand, đây là cơ hội để bàn luận tới thách thức mà thế giới và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang phải đối mặt, tầm quan trọng của ASEAN với New Zealand.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu.

Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh, New Zealand có nhiều điểm tương đồng với các quốc gia ASEAN. Ông cho rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực năng động về kinh tế, thương mại nhưng cũng là điểm nóng về căng thẳng địa chính trị. Vì vậy cần các quốc gia có trách nhiệm tham vấn, đối thoại, đề cao biện pháp ngoại giao.

Thủ tướng Christopher Luxon nhận thấy, ASEAN luôn đóng vai trò trung tâm, quan trọng trong thế giới và khu vực. Đó là lý do New Zealand trở thành một trong những nước đầu tiên thiết lập đối tác với ASEAN, New Zealand luôn tin tưởng vào vai trò trung tâm của ASEAN. Vai trò của ASEAN sẽ luôn thay đổi, cập nhật và thích ứng với tình hình.

Ông khẳng định, ngày nay Đông Nam Á là một khu vực ấn tượng nhất, năng động nhất và có thể tươi đẹp nhất trên thế giới. Khu vực đang có tốc độ tăng trưởng nhanh, ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 vào năm 2040. Trong tương lai, New Zealand duy trì cam kết mở rộng quan hệ với ASEAN và các quốc gia thành viên – những người bạn của New Zealand.

Đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn.

Thủ tướng chia sẻ, ông đã có chuyến thăm tới 6 quốc gia ASEAN và nhận thấy những cơ hội lớn về thương mại, giao lưu nhân dân và an ninh quốc phòng.

Thương mại là trụ cột quan trọng giữa New Zealand-ASEAN. ASEAN là đối tác lớn thứ 4 của New Zealand và tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Để duy trì hòa bình, thịnh vượng, trong tương lai, Thủ tướng New Zealand cam kết sẽ cải thiện quan hệ với ASEAN, hợp tác chặt chẽ với khối và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác mới.