Lễ đón được tiến hành trang trọng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Khoảng 9h, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam tiếp đón Đại tướng Tea Seiha – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu Campuchia sang tham dự giao lưu.

Trong ảnh, Bộ trưởng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Tea Seiha tại đường phân định biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng diễn ra từ ngày 13-14/11 tại Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Trước đó, giao lưu hữu nghị lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2022 tại Bình Phước (cũ) và tỉnh Kratie, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về tình đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Hai Bộ trưởng thực hiện nghi thức chào cờ và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ đón được tổ chức trang trọng với sự tham gia của lực lượng tiêu binh, đội quân nhạc cùng hàng nghìn người dân địa phương và các em học sinh.

Sau khi thực hiện trồng cây lưu niệm tại cửa khẩu Mộc Bài, hai Bộ trưởng và đoàn công tác đã tham quan Diễn tập quân y chung; dự Lễ Khánh thành Khu phòng học bán trú, trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); dự Lễ kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh với ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia); tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5, Quân khu 7; hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác.

Diễn tập quân y chung giữa quân đội 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Cô và trò trường tiểu học Bến Cầu đón chào 2 Bộ trưởng.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai là hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân hai nước.

Hoạt động này giúp xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển; củng cố lòng tin chính trị và quan hệ hợp tác toàn diện. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, phản bác các luận điệu sai trái về quan hệ hai nước.