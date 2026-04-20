Sáng 20/4, Quốc hội thảo luận Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại tổ Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng, Đồng Nai không chỉ đáp ứng 7 tiêu chuẩn của thành phố mà địa phương còn có vị trí quốc phòng, an ninh quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhắc lại những dấu ấn lịch sử, khi Đồng Nai và Bình Phước (trước khi sáp nhập) sở hữu những vị trí đắc địa. Trong bối cảnh mới, thành phố Đồng Nai là một trong trung tâm kinh tế quan trọng.

Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đồng Nai có sân bay Long Thành. Trước đây, Long Thành được tính toán làm sân bay lưỡng dụng nhưng đến nay, sân bay Biên Hòa đã phát huy vai trò này và sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn để thúc đẩy kinh tế, giao thương.

Về kinh tế, Đại tướng Phan Văn Giang nhìn nhận, Đồng Nai và Bình Dương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây - vốn chỉ làm nông nghiệp di cư tới vùng này làm ăn, phát triển kinh tế.

Với những yếu tố đó, Đồng Nai đã hội tụ đủ điều kiện trở thành thành phố khi tỷ lệ các phường cũng đã đạt khoảng 30%.

Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

“Tôi rất ủng hộ và mong muốn Đồng Nai quan tâm hơn đến lĩnh vực quốc phòng, làm động lực cho Quảng Ninh - địa phương mới đây cũng được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương lập thành phố trực thuộc Trung ương”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu quan điểm.

Đồng quan điểm về tầm nhìn phát triển, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (đoàn Đồng Nai) khẳng định, việc công nhận Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia.

Theo ông, Đồng Nai đã có sẵn hạ tầng quan trọng và nguồn nhân lực mạnh mẽ, nhưng điều địa phương cần nhất hiện nay là một thể chế, cơ chế phát triển tương xứng.

"Nghị quyết này chính là một thể chế đặc biệt để giúp Đồng Nai phát triển, từ đó đóng góp chung cho sự tăng trưởng của cả khu vực và đất nước", Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh. Đây là bước đi cần thiết để khơi thông các nguồn lực bấy lâu nay bị giới hạn bởi cơ chế cấp tỉnh.

Sẵn sàng từ khát vọng thành thành phố trực thuộc Trung ương để nhận trách nhiệm là một cực tăng trưởng

Phát biểu tại tổ Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là quyết sách quan trọng của Trung ương, không đơn thuần là nâng cấp hành chính và thiết lập mô hình quản trị tiên tiến.

Về quy mô kinh tế, ông Văn cho biết hiện Đồng Nai đứng thứ tư cả nước, chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Bình Phước trước đây là tỉnh miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương chưa được nông thôn mới nhưng sau một năm hợp nhất với Đồng Nai, sức sống của Bình Phước cũng vươn lên rất mãnh liệt.

Qua việc xem xét quy mô dân số và nền kinh tế, ông cho biết, Đồng Nai xác định không chỉ phát triển về số lượng mà còn về năng lực thu ngân sách và năng suất lao động.

Địa phương cũng được giao chỉ tiêu về tăng trưởng hai con số, nên vai trò của bí thư, chủ tịch tỉnh, theo ông Văn, không khác gì chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc một tập đoàn, phải làm sao để con số thu được ngân sách đóng góp vào ngân sách quốc gia là cao nhất.

Bí thư Đồng Nai thông tin năm 2025, tỉnh được giao chỉ tiêu thu 70.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước nhưng tỉnh đã vượt mốc, đạt mức thu ngân sách 100.000 tỷ đồng và là tỉnh thực hiện tăng thu ngân sách, tăng trưởng hai con số cao nhất toàn quốc.

Năm nay, địa phương có thể thu 150.000 tỷ đồng để nộp ngân sách nhà nước. “Đồng Nai xác định là một cực tăng trưởng để gánh vác cho các tỉnh khác trong việc thu ngân sách”, Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định và nói thêm, nếu chậm trễ thực hiện sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc thành lập một đơn vị hành chính mới, chuyển từ mô hình quản trị nông thôn sang đô thị mà phát triển không hiệu quả, đời sống nhân dân không được nâng cao và chỉ mang tính hình thức, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương và Quốc hội giao.

Đồng Nai xác định sẵn sàng từ khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương để nhận trách nhiệm là một cực tăng trưởng gánh vác nền kinh tế quốc gia.