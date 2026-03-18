Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu. Lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

Buổi sáng tháng 3 trên vùng biên trong tiết trời nắng nhẹ, trong lành, khắp đường rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng giao lưu quốc phòng biên giới. Trên các con đường chính, đông đảo người dân Việt Nam và Trung Quốc trong trang phục truyền thống đã đổ ra đường chào đón hai đoàn đại biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang đến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Trong tiếng nhạc hùng tráng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang thăm. Cùng lúc đó người dân vẫy cờ, hoa, hô vang khẩu hiệu "Việt - Trung hữu nghị, Việt - Trung đoàn kết" chào đón hai Bộ trưởng.

Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu tại Việt Nam, gồm: Dự lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn; thăm Trường THPT Trần Phú; thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ và có cuộc hội đàm quan trọng.

Lễ đón diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, với đông đảo nhân dân đứng dọc hai bên cầu Bắc Luân 1

Dự kiến, ngày mai, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu sẽ sang phía Trung Quốc tham dự các hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng; thăm Đại đội Biên phòng Cửa khẩu; lễ khởi hành tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc bộ có bắn đạn thật; tham quan di tích đường Hồ Chí Minh trên biển; thăm doanh nghiệp địa phương...

Là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác quốc phòng được hiện thực hóa bằng nhiều cơ chế, hình thức hợp tác, trong đó có giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.

Trước khi lễ đón bắt đầu, Đại tướng Phan Văn Giang và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng các đại biểu chào Cột mốc 1369

Đoàn đại biểu Việt Nam tại cột mốc trước khi tham dự giao lưu biên giới

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc trồng cây hữu nghị biên giới

Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc với đoàn đại biểu hai nước

Quần chúng nhân dân chào đón hai đoàn đại biểu

Tại xã Hải Sơn, hai Bộ trưởng đã thực hiện nghi thức khởi công Trạm y tế Hữu nghị xã.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, công trình Trạm y tế Hữu nghị xã Hải Sơn có quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn là 2.450m, gồm 32 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng: khám chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 52 tỷ đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng. Công trình sẽ được triển khai xây dụng với trách nhiệm tiến độ cao nhất, bảo đảm chất lượng, quy chuẩn quốc gia, sớm đưa vào phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân biên giới xã Hải Sơn.

Hai Bộ trưởng dự lễ khởi công Trạm Y tế Hữu nghị xã Hải Sơn