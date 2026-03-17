Hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc kể từ phiên họp lần thứ 16 (tháng 12/2024) đến nay.

Hai bên trao đổi và đạt sự nhất trí về nhiều biện pháp tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao, nỗ lực đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng hiệu quả, thực chất.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Theo hai bên, quan hệ Việt - Trung đã đạt được những kết quả tích cực. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng mạnh mẽ. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là nước đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc với nhiều mặt hàng nông sản giá trị cao. Kết nối chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là đường sắt, đạt nhiều tiến triển.

Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động, hợp tác đa phương chặt chẽ hơn.

Hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong hợp tác đòi hỏi nỗ lực chung để thúc đẩy tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên họp

Về trọng tâm hợp tác, hai bên nhất trí củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại diễn đàn đa phương.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy thành lập Nhóm công tác liên chính phủ trong các lĩnh vực trọng điểm; dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, sớm hoàn thành 3 dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước đi đôi với việc dành cho Việt Nam vốn vay với lãi suất ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực đường sắt.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện để Việt Nam mở thêm các văn phòng xúc tiến thương mại; tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam như thủy sản khai thác, quả bưởi, sớm tái nhập khẩu tôm hùm bông của Việt Nam và tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao của Trung Quốc vào Việt Nam, đẩy nhanh xử lý vướng mắc tại một số dự án viện trợ; tăng cường về hạ tầng năng lượng, cửa khẩu, bao gồm nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Việt Nam và Trung Quốc cần đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, môi trường, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, y tế, giao lưu nhân dân, nhất là sớm xác định và triển khai các hoạt động trong Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026-2027, tăng số lượng học bổng dành cho du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại phiên họp

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển, ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao, nhất là nông sản, thúc đẩy thương mại cân bằng.

Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến độ triển khai 3 tuyến đường sắt và hợp tác về vốn, kỹ thuật, đào tạo nhân lực đường sắt; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng Vương Nghị cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác lĩnh vực mới nổi như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch; mong muốn hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục.

Trung Quốc sẽ cung cấp nhiều hơn nữa học bổng cho du học sinh Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng.

Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng chủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán về biển, thúc đẩy sớm đạt Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.