Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an hai nước lần đầu tiên đối thoại chiến lược 3+3, cùng thời điểm với phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, cũng như nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi quan trọng giữa từng cơ quan tương ứng.

Theo Thủ tướng những tiếp xúc này thể hiện quyết tâm cao của cả hai bên trong việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất ở tầm mức cao hơn giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của mình.

Các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với cơ chế liên ngành ở cấp cao nhất giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên của hai nước.

Các Bộ trưởng chúc mừng thành công của Đại hội 14 và những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và sự điều hành quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; kiên định ủng hộ và tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Bộ trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Đánh giá cao những tiến triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua theo định hướng “6 hơn”, Thủ tướng đề nghị các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an hai nước tiếp tục đóng góp chủ động hơn nữa, không ngừng vun đắp hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; phát huy hiệu quả, thực chất các cơ chế trao đổi, hợp tác hiện có, nhất là cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3.

Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp để quy hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trao đổi cấp cao và các cấp.

Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.

Bộ Công an hai nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại buổi tiếp

Thủ tướng cũng đề nghị ba cơ quan cùng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để cùng các bộ, ngành và địa phương hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học công nghệ, văn hoá, du lịch, kết nối đường sắt, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và xử lý thoả đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Các Bộ trưởng phía Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tương ứng phía Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, tiên phong thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhận thức chung cấp cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc sang dự Hội nghị lần thứ nhất, đối thoại chiến lược “3+3”

Hai bên sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành trên từng lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, tiếp tục trở thành những trụ cột quan trọng, đóng góp xứng đáng cho quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.