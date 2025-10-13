Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng có cuộc hội đàm với ông Haluk Gorgun, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ chuyến thăm của ông Haluk Gorgun có ý nghĩa rất quan trọng, là bước triển khai cam kết tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 11/2023).

Đại tướng Phan Văn Giang đón Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun

Trải qua gần 50 năm, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố và phát triển. Dư địa hợp tác còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “4 không”. Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam từ các đối tác, dù là từ Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào cũng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Việt Nam quan tâm hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, hướng tới mục tiêu tự chủ trong sản xuất trang thiết bị quân sự.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Haluk Gorgun tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Đại tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thời gian qua, hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả.

Hai bên đã nỗ lực cùng nhau xây dựng và ký kết bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng vào tháng 7 vừa qua, qua đó tạo khuôn khổ để thúc đẩy, tăng cường hợp tác, phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hai bên ủng hộ và tích cực tham gia các triển lãm, hội chợ về công nghiệp quốc phòng do mỗi bên tổ chức.

Đưa hợp tác công nghiệp quốc phòng đi vào chiều sâu

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, đưa hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Hai nước cần chia sẻ, cập nhật thông tin, luật pháp, chính sách mua sắm các sản phẩm quốc phòng của mỗi bên; ủng hộ, tham gia triển lãm quốc phòng do mỗi bên tổ chức.

Đại tướng khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị để giới thiệu các sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu, khả năng của hai bên.

Đại tướng mong muốn ông Haluk Gorgun, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 3 dự kiến diễn ra trong năm tới.

Quang cảnh cuộc hội đàm

Về phần mình, ông Haluk Gorgun chia sẻ với Việt Nam về những tổn thất về người và tài sản do những cơn bão gây ra.

Ông bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, đồng thời tích cực nghiên cứu các lĩnh vực tiềm năng mới.

Ông Haluk Gorgun cho rằng, bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng thể hiện sự tin cậy và là nền tảng quan trọng cho hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hợp tác công nghiệp quốc phòng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam.