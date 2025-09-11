Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, chuyến thăm của Bộ trưởng Yasar Guler có ý nghĩa quan trọng, là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2023 của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố và phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhận định dư địa hợp tác hai nước còn rất lớn, trong đó có quốc phòng.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy, Bộ Quốc phòng hai nước triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất và đạt nhiều kết quả. Hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hợp tác trong khuôn khổ đa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phối hợp và nỗ lực của các cơ quan chức năng hai bên trong việc triển khai cơ quan Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước.

Về phương hướng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Hai nước cần nghiên cứu thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong Hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, công binh, rà phá bom mìn.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ trưởng Yasar Guler đã cử đoàn do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu cùng 11 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định sẵn sàng đón tiếp các đoàn doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhất là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần tiếp theo.

Về phần mình, Bộ trưởng Yasar Guler chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; đồng thời chia sẻ với những tổn thất và mất mát của Việt Nam do thiên tai gây ra.

Bộ trưởng Yasar Guler nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2023 đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển quan hệ hai nước. Bộ trưởng Yasar Guler bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Bộ trưởng Yasar Guler đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong lĩnh vực đào tạo. Lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cử một sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Học viện Quốc phòng của Việt Nam và sẽ tiếp tục cử các sĩ quan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẵn sàng nhận các học viên, sĩ quan Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong gần 5 thập kỷ qua tạo nền tảng vững chắc đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương lên tầm cao mới

Bộ trưởng Yasar Guler đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong việc thúc đẩy triển khai Cơ quan Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.