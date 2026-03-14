Với tính chất và tầm quan trọng của công trình, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị thiết kế tiếp thu, hoàn chỉnh toàn bộ các nội dung bổ sung, điều chỉnh theo kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng.

Sau khi nhận được các góp ý sâu sắc đối với phương án thiết kế Nhà hát Quân đội của lãnh đạo cấp cao, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu chỉnh sửa, đồng thời, các nội dung này cũng sẽ được tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ hơn nữa để cập nhật, hoàn thiện chi tiết đầy đủ trong giai đoạn lập dự án.

Tại hội nghị hôm nay đã nghe báo cáo phương án kiến trúc công trình Nhà hát Quân đội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp một số nội dung liên quan đến quy mô, kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ… nhằm góp phần giúp hoàn thiện phương án.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguyên Hải - Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, phối hợp triển khai hoàn thành tốt các nội dung công việc; đồng thời trực tiếp chỉnh sửa một số nội dung, chi tiết liên quan đến diện tích đầu tư xây dựng cũng như thiết kế của một số hạng mục công trình, bảo đảm đa tiện ích trong quá trình khai thác sử dụng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, phát huy hiệu quả hoạt động nghệ thuật Quân đội. Do đó, công trình phải được xây dựng mang dấu ấn đậm nét của Quân đội, hài hòa với không gian, cảnh quan khu vực, phù hợp tiêu chí quy hoạch trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và giải pháp tổ chức giao thông kết nối.

Xem xét, chấp thuận phương án thiết kế kiến trúc dự án sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai dự án theo lộ trình, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đúng quy định.

Quá trình tổ chức thi công cần bảo đảm tốt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn tuyệt đối, tính đồng bộ, hiệu quả, lâu dài, trở thành công trình văn hóa tiêu biểu, xứng tầm với vị thế, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 22/12/2028.