Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác về phát triển công nghiệp quốc phòng trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong nhiệm kỳ 2021-2025, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng đề nghị tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo, định hướng các nội dung quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" cùng nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Quân ủy Trung ương trong các lĩnh vực này.

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đề nghị tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông gợi mở việc ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng, kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách ưu đãi; tăng cường nguồn lực đầu tư và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; góp phần đưa công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.