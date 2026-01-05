Theo báo cáo của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, sau khi có chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các cơ quan chức năng đã triển khai đầy đủ các bước chuẩn bị đầu tư Nhà hát Quân đội theo quy định. Các cơ quan hoàn tất thủ tục đất đai, tiếp nhận bàn giao phần diện tích phục vụ dự án và phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cung cấp, thống nhất thông tin quy hoạch liên quan.

Quá trình tuyển chọn tư vấn thiết kế được thực hiện công khai, minh bạch với sự tham gia của các đơn vị tư vấn uy tín trong và ngoài nước. Trên cơ sở đề xuất phương án kiến trúc công trình, hội đồng đã xem xét, đánh giá qua 2 vòng và lựa chọn ra phương án phù hợp nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, phương án kiến trúc Nhà hát Quân đội phải bảo đảm hiện đại, công năng hợp lý, gắn kết cảnh quan đô thị khu vực trung tâm Hà Nội; đồng thời phù hợp các tiêu chí biểu tượng văn hóa Quân đội, an toàn, bền vững, tiết kiệm năng lượng và định hướng kiến trúc hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp chỉnh sửa một số nội dung, chi tiết liên quan đến quy mô, diện tích đầu tư xây dựng cũng như thiết kế của một số hạng mục công trình.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, phát huy hiệu quả hoạt động nghệ thuật Quân đội. Đây cũng được xác định là công trình văn hóa tiêu biểu, xứng tầm với vị thế, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu công trình phải được quy hoạch hài hòa với không gian, cảnh quan khu vực, phù hợp tiêu chí quy hoạch của địa phương, giải pháp tổ chức giao thông kết nối.

Đặc biệt, công trình cần bảo đảm đa tiện ích trong quá trình khai thác sử dụng, không chỉ là không gian biểu diễn nghệ thuật hiện đại, mà còn là trung tâm văn hóa đa năng của Quân đội, phục vụ nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật khác nhau, từ biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc thù, nghệ thuật tổng hợp, tổ chức hội nghị, triển lãm, đến các sự kiện cộng đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; điều chỉnh một số chi tiết trong phương án thiết kế và đầu tư.

Trên cơ sở đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất thông qua phương án kiến trúc và chủ trương triển khai dự án theo lộ trình, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Quá trình triển khai, lãnh đạo Bộ Quốc phòng lưu ý phải quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư công trình; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo trong tư duy kiến trúc và tổ chức không gian nghệ thuật, bảo đảm công trình Nhà hát Quân đội trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật hiện đại, tiêu biểu của Quân đội...