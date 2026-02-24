Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị giao ban đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình sẵn sàng chiến đấu, tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị phục vụ chu đáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số địa phương, đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực phối hợp chặt chẽ, trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, xua đuổi tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; tuyên truyền, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Hệ thống thông tin liên lạc, cơ yếu được bảo đảm thông suốt, an toàn, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy toàn quân. Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết.

Trong dịp Tết, toàn quân đã kịp thời điều động 1.481 cán bộ, chiến sĩ, 361 phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn 20 vụ việc tại một số địa phương; tổ chức bắc cầu phao qua sông Lô. Công tác trực Tết được duy trì chặt chẽ, đúng quy định. Hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã ổn định, hiệu quả. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 34 tỉnh, thành phố với 298 điểm bắn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt. Việc tổ chức đón, tiếp các đoàn nước ngoài, nước láng giềng chúc Tết diễn ra chu đáo, trọng thị.

Các đơn vị kinh tế - quốc phòng, doanh nghiệp Quân đội ra quân lao động sản xuất đầu Xuân với khí thế mới, phối hợp tổ chức khởi công xây dựng một số công trình trường học tại địa phương theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng lưu ý về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển, đảo; duy trì lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm.

Toàn quân tổ chức giao, nhận quân đủ chỉ tiêu, phúc tra chất lượng chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn; tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội giai đoạn 2026-2030; nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường kiểm soát quân sự, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, bí mật quân sự.

Bộ trưởng cũng yêu cầu triển khai chặt chẽ chương trình, kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh; chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đáp ứng nhiệm vụ.