Chiều 19/8, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26.

Sau 26 lần tổ chức, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tiếp tục khẳng định là một trong những hoạt động tiêu biểu, có quy mô, uy tín và sức lan tỏa sâu rộng của tuổi trẻ Quân đội, góp phần phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ.

Tại Giải thưởng lần thứ 26, toàn quân có 896 công trình tham gia với sự đa dạng ở các lĩnh vực nghiên cứu như: Công nghệ thông tin; khoa học xã hội và nhân văn quân sự; hóa học, môi trường; huấn luyện quân sự - giáo dục, đào tạo; vũ khí; điện tử, viễn thông, tự động hóa; cơ khí, động lực, công trình quân sự; hậu cần quân sự; y, dược học quân sự; văn hóa nghệ thuật, nghệ thuật quân sự…

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với các tác giả đạt giải

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đến dự chương trình

Hội đồng Giải thưởng đánh giá các công trình tham gia có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả cao. Hầu hết các công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, giá trị khoa học cao.

Trong đó, có những công trình mang lại hiệu quả thiết thực về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội. Nhiều công trình đề xuất giải pháp hữu hiệu về giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho thanh niên. Có những công trình luận giải những luận điểm sắc bén đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, có những công trình đề xuất giải pháp kỹ thuật mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến như: Công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, nghiên cứu cơ bản, làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo…

Trong số các tác giả có công trình đạt giải, có 105 nữ, tác giả trẻ nhất 19 tuổi. Giải thưởng cũng tạo động lực thiết thực cho quá trình đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải

Từ mua để trang bị thì nay sản xuất để trang bị

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định Đảng, Nhà nước coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại.

Trong phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự của toàn quân, hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo là một trong những điểm sáng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá, các công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, giá trị khoa học cao.

Đặc biệt, có những công trình đề xuất giải pháp kỹ thuật mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến như: Công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, nghiên cứu cơ bản, làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại lễ trao giải

Ông cũng nhận định các công trình có nội dung nghiên cứu gắn với nhiệm vụ của đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục - đào tạo; bảo quản, bảo dưỡng, sản xuất, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vật liệu và phụ tùng thay thế...

Điểm tên một số công trình tiêu biểu, Đại tướng Phan Văn Giang nhìn nhận tuổi trẻ trong Quân đội rất giỏi, rất sáng tạo và rất đam mê nghiên cứu khoa học.

"Từ mua để trang bị thì nay chúng ta sản xuất để trang bị. Chúng ta cũng sẵn sàng thương mại các sản phẩm... kể cả tên lửa, xe tăng", Đại tướng Phan Văn Giang nói về quá trình Quân đội từng bước hiện đại hóa.

Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nước, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò của thanh niên Quân đội trong thực hiện chủ trương của Trung ương, Quân đội về phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho rằng cần tạo lập môi trường nghiên cứu sáng tạo cho thanh niên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tạo môi trường tốt nhất để thanh niên có điều kiện nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Với lợi thế về độ tuổi, lợi thế về đào tạo, lợi thế tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến, lợi thế về tính linh hoạt, sáng tạo, thanh niên Quân đội phải thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu

"Tiềm năng nghiên cứu sáng tạo của con người nói chung, của thanh niên nói riêng là vô tận, chỉ có điều chúng ta có biết khơi dậy như thế nào và phát huy tiềm năng ấy mạnh mẽ đến mức nào. Tôi mong sự đam mê, tính sáng tạo, lòng quyết tâm nghiên cứu khoa học luôn sục sôi, sáng mãi, luôn chảy mãi trong lòng mỗi chúng ta", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Ông cũng lưu ý tạo điều kiện cho thanh niên Quân đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu sáng tạo trong nước và quốc tế.