Chiều 1/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Theo thông tin được đưa ra tại hội nghị, năm 2025, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Công tác tham mưu chiến lược, xây dựng thể chế được đẩy mạnh, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp quốc phòng tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.

Tổng cục đã quán triệt, triển khai quyết liệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung nghiên cứu, thiết kế vũ khí, trang bị kỹ thuật theo hướng tích hợp hệ thống, hàm lượng khoa học, công nghệ cao.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đồng thời, trong năm 2025, Tổng cục triển khai gần 200 đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ; nghiệm thu gần 50 đề tài, trong đó có hơn 85% đề tài được đề nghị đưa vào sản xuất loạt “O”. Nhiều sản phẩm mới, hiện đại được nghiên cứu, thử nghiệm thành công.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số, sản xuất thông minh được triển khai tích cực, các dự án đầu tư trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có bước phát triển vượt bậc, doanh thu năm 2025 tăng 18,9% so với năm 2024, thu nhập bình quân đạt 22,4 triệu đồng/người/tháng.

Hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, xúc tiến thương mại được triển khai chủ động, linh hoạt...

Nhà máy Z121 đã sản xuất, cung ứng 10,2 triệu giàn pháo hoa phục vụ nhu cầu của nhân dân; tổ chức bắn pháo hoa đúng kịch bản, bảo đảm an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, góp phần quan trọng nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tổng cục cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15 với các nhóm giải pháp “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, hành động theo phương châm “5 vững”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Tổng cục tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; triển khai quyết liệt các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tổng cục cần đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, sớm hình thành các trung tâm công nghiệp quốc phòng chuyên sâu; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tổng cục cần tổ chức tốt sản xuất quốc phòng gắn với đẩy mạnh sản xuất kinh tế, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng, phát triển các sản phẩm lưỡng dụng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.