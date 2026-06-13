Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham quan các gian trưng bày sản phẩm, sáng kiến

Theo ban tổ chức, từ thực tiễn công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... đã xuất hiện nhiều sáng kiến, đề tài có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất có 208 công trình (gồm 56 đề tài, 152 sáng kiến) của 775 tác giả thuộc 11/39 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia, với các chuyên ngành: công nghệ thông tin; hóa học, môi trường; giáo dục đào tạo - huấn luyện quân sự; vũ khí, đạn dược; điện tử, viễn thông, tự động hóa; cơ khí động lực, công trình quân sự...

Các công trình hướng mạnh vào các vấn đề mới, nhất là sự phát triển của khoa học công nghệ, đa số cơ bản đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao.

Không để phong trào dừng ở khẩu hiệu

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng - những “người lính thợ” luôn giữ vị trí rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng công đoàn không trực tiếp cầm súng nơi tuyến đầu nhưng chính từ các viện nghiên cứu, nhà máy, xưởng sửa chữa, công trường, phòng thí nghiệm, bệnh viện, họ đã ngày đêm lao động hăng say, nghiên cứu, sáng tạo, từng bước làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, bảo đảm vũ khí, trang bị, hậu cần, kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp, lấy hiệu quả, giá trị làm lợi làm tiêu chí quan trọng

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng trong bối cảnh hiện nay, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa..., yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra ngày càng cao. Vì vậy, việc tổ chức giải thưởng là rất cần thiết.

Đây không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh, mà còn là một “sân chơi” trí tuệ rộng mở, nơi mọi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động “thỏa sức” đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo, cống hiến.

Ngay trong lần đầu tổ chức, giải thưởng đã thu hút 208 công trình tham gia, với sự góp mặt của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhận định điều đó thể hiện sự đa dạng, phong phú, đồng thời khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của giải thưởng trong toàn quân. Có những công trình chất lượng rất cao, mang tầm chiến lược, tác động trực tiếp đến năng lực sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Cũng có những sáng kiến tuy quy mô nhỏ hơn nhưng lại giải quyết những vấn đề rất cụ thể.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định thông qua giải thưởng đã thấy được một tiềm năng to lớn, một nguồn lực sáng tạo dồi dào trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân. Nếu được tổ chức tốt, được định hướng đúng, được khuyến khích kịp thời, nguồn lực đó sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp thiết thực vào quá trình hiện đại hóa Quân đội.

Đại tướng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực, thời gian để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Tổ chức công đoàn phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa người lao động với cấp ủy, chỉ huy và doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mỗi đoàn viên, người lao động.

Ông lưu ý không để phong trào dừng lại ở khẩu hiệu mà phải trở thành động lực hành động thường xuyên, liên tục trong từng cơ quan, đơn vị.

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Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình sáng tạo hiệu quả, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

"Phải tạo được môi trường thi đua lành mạnh, thực chất để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn đều có cơ hội thể hiện năng lực, đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo, mang lại hiệu quả trên các phương diện kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực bảo đảm kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu" - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng gợi mở.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên tiếp cận với công nghệ mới, phương pháp làm việc tiên tiến.

Các đại biểu dự lễ trao giải

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ cao. Việc khuyến khích sáng tạo phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.