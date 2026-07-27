Thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tóm tắt tờ trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, dự án luật tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật, gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết lần này sửa đổi về chức vụ cán bộ, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chính ủy, phó chính ủy bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ cho các đơn vị dự bị động viên.

Cụ thể, dự thảo luật đã xếp chức danh chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh từ nhóm chức danh “sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn” sang cùng nhóm với các chức danh tư lệnh, chính ủy: binh chủng, vùng hải quân.

Chức danh phó chỉ huy trưởng, phó chính ủy bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh từ nhóm chức danh “phó sư đoàn trưởng, phó chính ủy sư đoàn” được xếp cùng nhóm với các chức danh phó tư lệnh, phó chính ủy: binh chủng, vùng hải quân.

Các chức danh chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm chức danh tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn. Chức danh phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm chức danh phó tiểu đoàn trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn.

Với Luật Dân quân tự vệ sẽ sửa quy định về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, trong đó xác định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TPHCM và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng chủ yếu điều chỉnh về tổ chức, thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp, không phát sinh chính sách mới về chế độ đối với con người và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhận thấy nội dung dự thảo phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu quy định về chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: QH

Về Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành và đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, chế độ chính sách để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện.

Về Luật Dân quân tự vệ, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương. Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu quy định chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chức vụ cơ bản của sĩ quan; tiếp tục đánh giá tác động về nguồn lực và kinh phí để Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoàn thành nhiệm vụ mới.

Sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Góp ý về tổ chức bộ máy quân sự địa phương và chính quy hóa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc chuyển Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thành đơn vị quân sự địa phương trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và đưa sĩ quan quân đội chính quy về để đảm nhiệm các chức danh chỉ huy là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng. Dự thảo luật đã bổ sung các chức danh vào hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng khi có thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn ở cấp xã thì quân đội là một trong những lực lượng đi đầu nhận nhiệm vụ, "gồng mình" cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì lực lượng quân đội là cũng đi đầu cùng với các lực lượng khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp chiều nay. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra về bố trí chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy. Đề xuất này phù hợp với việc đưa sĩ quan về cấp xã thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên.

Trường hợp chưa bố trí được thì cần quy định rõ ràng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã do bí thư cấp ủy là kiêm nhiệm. Chủ tịch Quốc hội phân tích đây là chức danh kiêm nhiệm đặc thù, vừa là chức vụ chỉ huy vừa liên quan đến công tác đảng, công tác chính trị.

Cuối phiên thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, một năm trước Ban Bí thư đã quy định về tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội. Kết luận của Bộ Chính trị về bí thư đảng ủy cấp xã đảm nhiệm chính trị viên cũng mới được ban hành vào tháng 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến để báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư để bổ sung chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy.