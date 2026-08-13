Chuẩn Đô đốc Mathew Williams đánh giá cao ý nghĩa chính trị chuyến thăm trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn Đô đốc Mathew Williams, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, cũng như chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là những dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho hai nước và tạo điều kiện để quân đội hai nước khai thác tiềm năng rộng mở về hợp tác quốc phòng.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams nhấn mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand. Ông tin tưởng hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển hơn nữa.

Đồng tình với những đánh giá của Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và thực hiện các cơ chế hợp tác; hợp tác giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng…; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Việt Nam có nhu cầu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, quân y và hợp tác các cấp quân, binh chủng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong muốn Bộ Quốc phòng New Zealand xem xét cấp thêm học bổng ngôn ngữ và chuyên ngành tại New Zealand, cũng như cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên New Zealand sang học các khóa tiếng Việt và tham dự khóa học quan chức quốc phòng quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn Đô đốc Mathew Williams trao tặng quà lưu niệm. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng New Zealand tiếp tục ủng hộ, tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 tại Hà Nội.

Chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”; kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột, bất đồng.

Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand Mathew Williams cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả quốc gia và luật pháp quốc tế.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand

Cũng trong hôm nay, tại Wellington, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand lần thứ 4.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand có nền tảng tin cậy vững chắc, được không ngừng vun đắp và phát triển trong hơn 50 năm qua.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại tự do, mở cửa thị trường và liên kết kinh tế; nhất trí tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và New Zealand cùng tham gia, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh New Zealand tiếp tục hỗ trợ sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand, duy trì và mở rộng các chương trình học bổng, đào tạo và phát triển kỹ năng.

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai Bộ trưởng đánh giá cao hiệu quả các cơ chế trao đổi, nhất trí tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ ngoại giao...

Hai Bộ trưởng trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, nhất là những diễn biến phức tạp, các điểm nóng, xung đột và các vấn đề chiến lược đang tác động đến môi trường hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và các biện pháp phòng ngừa, giải quyết xung đột, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai nước cần tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế khu vực, nhất là ASEAN và các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt.

New Zealand tái khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và Chủ nhà APEC 2027, sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt các trọng trách này.