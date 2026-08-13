Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm New Zealand trên cả hai cương vị; New Zealand luôn vui mừng được gặp gỡ và chào đón những người bạn đến từ Việt Nam.

Ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Toàn quyền Dame Cindy Kiro nhấn mạnh New Zealand và Việt Nam không chỉ được kết nối với nhau bằng đại dương bao la mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand. Ảnh: TTXVN

Toàn quyền Dame Cindy Kiro chia sẻ, những bước phát triển trong quan hệ song phương không chỉ dựa trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc mà còn bởi sự kết nối giữa người dân hai nước, đặc biệt vai trò của cộng đồng khoảng 15.000 người Việt Nam tại New Zealand.

Mượn hai câu thơ “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” của nhà thơ Chế Lan Viên, Toàn quyền chia sẻ hai câu thơ đó cũng chính là tình cảm của những người Việt Nam đã lựa chọn quê hương thứ hai là New Zealand. Dù ở New Zealand, họ vẫn luôn mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước và cũng mang đến miền đất mới những kỹ năng, khả năng của họ và những câu chuyện về một Việt Nam thành công.

Chia sẻ niềm yêu thích của bản thân với văn hóa và ẩm thực Việt Nam, Toàn quyền Dame Cindy Kiro khẳng định quan hệ New Zealand và Việt Nam không chỉ được xây dựng thông qua quan hệ hai Chính phủ mà còn qua sợi dây liên kết giữa các trường đại học, các gia đình và cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của Toàn quyền Dame Cindy Kiro với quan hệ Việt Nam - New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm New Zealand thanh bình và mến khách.

Toàn quyền tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ thúc đẩy hợp tác song phương mà còn tạo ra sự gắn kết sâu sắc hơn nữa giữa hai nước nói chung, người dân hai nước nói riêng. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao quan hệ hai nước đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được vun đắp bằng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước.

New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Toàn quyền đã vun đắp quan hệ hai nước; tin tưởng New Zealand tiếp tục là đối tác quan trọng đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Toàn quyền Dame Cindy Kiro tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển ở Việt Nam trong giáo dục, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới.

Khẳng định cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Toàn quyền New Zealand tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam.

Chia sẻ chân tình về việc bản thân từng có thời gian làm giảng viên đại học, Toàn quyền Dame Cindy Kiro nhấn mạnh sẽ luôn dành sự hỗ trợ, quan tâm cho các vấn đề phát triển giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục; xem đây là một trong những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước, người dân hai nước.

Tại hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand sang một giai đoạn mới. Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Định hình quan hệ Việt Nam và New Zealand trong nhiều thập niên tới

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand - Việt Nam.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng New Zealand khẳng định mối quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển ngày càng mạnh mẽ, đã có những hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực và đang tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trong giáo dục, nông nghiệp, góp phần tăng xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian tới, Thủ tướng New Zealand mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư, hợp tác thành công vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ, nông nghiệp và môi trường…

Ông cũng đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN cũng như ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực; khẳng định chuyến thăm rất thành công, góp phần định hình quan hệ Việt Nam và New Zealand trong nhiều thập niên tới.

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng quan hệ đối tác tin cậy, cùng chia sẻ tầm nhìn và cơ hội hợp tác rộng mở.

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai bên đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và cụ thể...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao văn kiện hợp tác. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí thúc đẩy kinh tế xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của New Zealand trong nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Hợp tác về giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng hơn nữa, với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới, kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.