Sáng nay (25/7), Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài côt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, cùng nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác xuống khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phía sau nhà truyền thống để kiểm tra thực địa, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động này cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Theo báo cáo từ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Tư lệnh TPHCM), tính đến hết ngày 24/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Cụ thể, tại hố chôn thứ nhất, đơn vị đã quy tập được 100 bộ hài cốt đơn và 2 hố chôn tập thể. Tại hố chôn thứ hai, lực lượng tiếp tục tìm thấy thêm 1 bộ hài cốt đơn cùng 3 hố chôn tập thể.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Từ đó đến nay, 101 hài cốt liệt sĩ, 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật được tìm thấy. Trong số các liệt sĩ được tìm thấy, chỉ duy nhất liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có thông tin tương đối rõ ràng, với đầy đủ họ tên, di vật kèm theo và đơn vị công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.