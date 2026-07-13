Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515 quốc gia) chiều nay dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đắk Cấm; thăm, kiểm tra và tặng quà lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đắk Cấm. Ảnh: Trần Tuấn

Sau đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi về kết quả triển khai chiến dịch.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Trung tướng Đào Anh Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn 34; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia, Quân khu 5 và tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với 37.689 phần mộ. Trong đó, 5.134 mộ có một phần thông tin; 13.656 mộ chưa có thông tin, thuộc diện phải lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch lần này.

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum. Ảnh: Trần Tuấn

Đến nay, công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được triển khai tại 28 nghĩa trang. Các lực lượng đã lấy mẫu tại 1.139 phần mộ, thu được 927 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, tương đương 81,4% số phần mộ được thực hiện.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bảo quản, lưu giữ và quản lý theo quy định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trần Tuấn

Tại khu vực đường Trường Chinh, sau hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, lực lượng chức năng đã sử dụng radar xuyên đất, máy dò kim loại, máy dò vật nổ, kết hợp đào thủ công và cơ giới để tìm kiếm.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ có mẫu xương phục vụ giám định ADN cùng nhiều di vật đặc trưng của bộ đội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương sự chủ động, chuẩn bị chu đáo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đánh giá kết quả bước đầu của địa phương đã góp phần quan trọng vào tiến độ chung của cả nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn công tác trao quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh. Ảnh: Trần Tuấn

Thứ trưởng đề nghị bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đưa nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vào chương trình công tác hằng tuần, hằng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, vận động người dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Ông lưu ý Quảng Ngãi tiếp tục hoàn thiện bản đồ tìm kiếm trên cơ sở kết luận địa bàn, rà soát kỹ các nguồn thông tin, tập trung vào những khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lấy và bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, bảo đảm quá trình thực hiện chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ.