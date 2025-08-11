Sáng nay, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã chủ trì lễ đón Trung tướng Vongsone Inpanphim.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết đón và tặng hoa Trung tướng Vongsone Inpanphim.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì lễ đón Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước.

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về hợp tác quốc phòng, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết, hai bên đã tích cực, chủ động triển khai các lĩnh vực hợp tác, đạt được nhiều kết quả thực chất, nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước.

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh chung.

Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được coi trọng. Các hình thức, cơ chế hợp tác như đối thoại chính sách quốc phòng, giao lưu sĩ quan trẻ; vấn đề hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đạt hiệu quả, thực chất. Công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được coi trọng, thúc đẩy...

Đại tướng Trịnh Văn Quyết cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào đã cử đoàn đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước và cử khối quân nhân sang tham gia diễu binh, diễu hành; tích cực phối hợp triển khai việc xây dựng Tượng đài chiến sĩ QĐND Lào trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết cũng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp tục ủng hộ, cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong được đón tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào tham dự sự kiện này.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội đàm.

Trung tướng Vongsone Inpanphim tại hội đàm.

Quang cảnh hội đàm.

Trung tướng Vongsone Inpanphim, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào nhất trí cao với những trao đổi của Đại tướng Trịnh Văn Quyết tại hội đàm, nhất là những nội dung về kết quả hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng.

Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, thời gian qua hợp tác giữa hai bên đạt được hiệu quả thực chất và có bước phát triển mới, trong đó nhiều hoạt động tạo được sự lan tỏa về quan hệ hữu nghị hai nước, hai quân đội.

Trao đổi tại hội đàm, Đại tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống”, bảo đảm cho quân đội mỗi nước thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Thời gian tới, hai bên tập trung hợp tác: Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, nhất là với thế hệ trẻ.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết và Trung tướng Vongsone Inpanphim chụp ảnh chung.

Hai bên tăng cường hợp tác về lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, quản lý mạng xã hội thông qua trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, cử chuyên gia sang giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau; tích cực giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu phụ nữ quân đội, kết nghĩa quân - dân...

Hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được đặc biệt coi trọng, song song với tiếp tục phối hợp, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2025 tại Lào.