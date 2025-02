XEM VIDEO:

Ngày 22/2, nhân dịp tham dự cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại những kết quả đạt được trong quá trình triển khai kết luận cuộc gặp cấp cao Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, giữa Việt Nam – Lào - Campuchia và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao ba nước thời gian qua; nhất trí đánh giá đến nay cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng hợp tác giữa ba nước luôn được lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, địa phương ba nước quan tâm đẩy mạnh, đang có bước tiến mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào việc củng cố và vun đắp cho hợp tác ba nước ngày càng phát triển.

Các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tình cảm hữu nghị gắn bó mật thiết, sự đoàn kết, tin cậy lẫn nhau giữa ba nước, và nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, tập huấn thanh niên và lãnh đạo trẻ, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa và giá trị lịch sử của quan hệ hợp tác giữa ba nước.

Ba Thủ tướng khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp giữa ba nước trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước; duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, gia tăng hợp tác giữa các địa phương đặc biệt là những tỉnh có chung biên giới và giao lưu nhân dân. Ba nước cần triển khai hiệu quả cơ chế và thoả thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin, quan điểm và hợp tác giữa các bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP

Các lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy, buôn bán người, rửa tiền; giữ vững nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân hay lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này làm phương hại đến an ninh nước kia để cùng chung tay xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ba Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục có các chính sách, biện pháp tạo thuận lợi và khuyến khích hơn nữa thương mại, đầu tư, trong đó chú trọng thương mại biên giới và phát huy hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, liên kết kinh tế ba nước.

Ba Thủ tướng hoan nghênh và nhất trí thành lập cơ chế hợp tác ba Bộ trưởng Văn hóa, Du lịch để thống nhất kế hoạch hợp tác du lịch giữa 3 nước, triển khai mô hình du lịch "Một hành trình, ba điểm đến".

Ảnh: VGP

Các lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm; nhất trí phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường, vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực; cũng như thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong.