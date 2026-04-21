Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Trí Long. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21/4, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Trí Long, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tại đây, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã hỏi thăm sức khỏe và trao quà cho Đại úy Long. Ngoài ra, Đại tá Mười ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của Đại úy Nguyễn Trí Long trong lúc làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: X.N

Trước đó, như VietNamNet thông tin, khoảng 9h ngày 19/4, căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt, bốc cháy dữ dội. Nhiều người phát hiện tìm cách ứng cứu song lửa bùng nhanh khiến mọi nỗ lực chữa cháy của lực lượng tại chỗ bất thành.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng được Công an tỉnh Lâm Đồng huy động đến hiện trường triển khai dập lửa. Đám cháy sau đó được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến căn nhà cháy rụi.

Khói lửa bao trùm ngôi nhà. Ảnh: X.N

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình tiếp cận khu vực cháy để ngăn lửa lan rộng, do sập cấu kiện tại tầng 2 bị sập, Đại uý Long rơi xuống đất và chấn thương nặng vùng hông, lưng. Dù bị thương, anh vẫn xin tiếp tục làm nhiệm vụ. Anh Long được đồng đội đã sơ cứu, chuyển đến bệnh viện điều trị.