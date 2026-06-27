Sáng 27/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử, mở ra không gian phát triển mới cho "thủ phủ" vùng Tây Nguyên.

Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Dương

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, địa phương đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn và vị thế chiến lược cao hơn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, với diện tích hơn 18.000km2, quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, Đắk Lắk không còn bó hẹp trong vai trò trung tâm vùng Tây Nguyên, mà đã vươn mình trở thành đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, quy hoạch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều nhà đầu tư kỳ vọng không chỉ là tầm nhìn mà là một chính quyền hành động, minh bạch và quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, cùng 4 Tổ công tác đặc trách do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo để gỡ điểm nghẽn cho các dự án.

Ngoài ra, tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông điệp mạnh mẽ thông qua 5 cam kết vàng với các nhà đầu tư.

Cụ thể, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, nhất quán; Giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục đất đai, xây dựng, đầu tư; Đồng hành cùng doanh nghiệp suốt vòng đời dự án.

Chủ động tạo quỹ đất sạch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giải phóng mặt bằng; Duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất, giải quyết kiến nghị theo nguyên tắc "rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả".

Đón làn sóng đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng

Trao quyết định chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Hải Dương

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã tạo ra bước ngoặt to lớn cho địa phương này. Hội nghị đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp lớn từ khắp cả nước, tạo nên làn sóng đầu tư chưa từng có.

Tại hội nghị này, tỉnh Đắk Lắk chính thức công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.

"Đắk Lắk cam kết luôn là người bạn đồng hành tin cậy, cùng các nhà đầu tư chia sẻ thành quả, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng thịnh vượng của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định.