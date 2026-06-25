Thông tin trên được ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết tại họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 25/6.

Theo ông Hiếu, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng 580-780 đại biểu, gồm các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, Hà Nội sẽ công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; đồng thời giới thiệu môi trường đầu tư, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô, cũng như định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm. Ảnh: Hoàng Hà

Dịp này, Hà Nội sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án, sản phẩm thu hút đầu tư; đồng thời tổ chức các tham luận của lãnh đạo bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp về giải pháp thu hút đầu tư trong các lĩnh vực tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục và khởi nghiệp sáng tạo.

Tại hội nghị, thành phố sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Sự kiện cũng bố trí không gian trải nghiệm công nghệ số, giới thiệu các dự án thu hút đầu tư và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Theo Quyết định số 2512 ngày 13/5/2026 của UBND TP Hà Nội, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô.

Quy hoạch bao phủ toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích khoảng 3.359,84 km². Dân số dự báo đạt 14-15 triệu người vào năm 2035 và 17-19 triệu người vào năm 2065.

Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Giai đoạn 2026-2035, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm, đưa quy mô GRDP lên khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045. Với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái", thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Một trong những đột phá của quy hoạch là phát triển mạng lưới đường sắt đô thị dài khoảng 1.153 km theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Trình chiếu Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm bằng công nghệ số

Quy hoạch định hướng hình thành Khu thương mại tự do gắn với đô thị sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học - Công nghệ Hòa Lạc; xây dựng Đại lộ cảnh quan sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; quy hoạch cảng hàng không thứ hai của Vùng Thủ đô ở phía Nam; phát triển đô thị thông minh, xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Song song với hội nghị, Hà Nội sẽ mở không gian trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29/6 để người dân và doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu.

Tại tầng một, bảo tàng bố trí sa bàn quy hoạch tổng thể dạng tròn, đường kính 7m, cập nhật các nội dung mới của đồ án. Tầng bốn, rộng khoảng 1.200m², trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, hệ thống bản đồ quy hoạch, mô hình các dự án tiêu biểu, phim tư liệu 3D và khu vực tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm.

Theo ông Lê Trung Hiếu, việc tổ chức đồng thời Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm nhằm giới thiệu tầm nhìn phát triển dài hạn của Hà Nội, đồng thời khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế.