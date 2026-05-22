Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy phân công, điều động ông Tô Văn Hùng - Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP - đến nhận công tác tại UBND TP, được Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP.

Ban thường vụ Thành ủy phân công, điều động, chỉ định ông Phạm Trường Sơn - Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP - đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND TP, được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Thành ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Lượm - Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2026-2031 - được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP - được tiếp nhận, điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập - được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong ngày 22/5, Thường trực HĐND TP điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 22/5 đối với ông Hà Đức Tiến - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với bộ máy mới là khối lượng công việc lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, thẩm quyền được phân cấp mạnh mẽ hơn. Vì vậy, công tác bố trí cán bộ phải thực sự sát yêu cầu nhiệm vụ, đúng năng lực, sở trường và phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

“Các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm lần này cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, lấy hiệu quả công việc làm thước đo” - Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ban thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ hơn; tập trung nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách và phục vụ người dân, doanh nghiệp…