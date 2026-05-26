Theo đó, ông Đặng Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt, được điều động đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng đoàn chuyên trách.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ông Hoàng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia.

Ông Phan Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Trần Đình, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Trần Thanh Toàn, Phó Chánh thanh tra tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trịnh Ngọc Duệ, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra tỉnh.

Ông Lê Nguyên Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.