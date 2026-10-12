Trường Nội trú liên cấp xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tiết học biên cương” nhằm đưa bài học về chủ quyền biên giới đến gần hơn với học sinh.

Ngày 12/10, ông Thái Văn Lộc - Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp xã Buôn Đôn cho biết, nhà trường vừa phối hợp với các đồn biên phòng Sê Rê Pôk, Yok Đôn, Bo Heng và Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tiết học biên cương”.

Học sinh trường nội trú liên cấp xã Buôn Đôn lắng nghe giảng“Tiết học biên cương”. Ảnh: TVL

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh giáo dục về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia cho học sinh.

Mô hình “Tiết học biên cương” là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, mang những bài học về biên giới đến gần hơn với lứa tuổi học đường.

Tham gia tiết học, học sinh được cán bộ, chiến sĩ biên phòng giới thiệu khái quát về tình hình địa bàn, hệ thống đường biên, mốc lộ giới cũng như chức năng, nhiệm vụ và công việc thường nhật của lực lượng biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia "Tiết học biên cương". Ảnh: TVL

Bên cạnh đó, chương trình giúp các em hiểu rõ hơn về đời sống người lính quân hàm xanh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bản thân cũng như gia đình.

Theo ông Thái Văn Lộc, mô hình này không chỉ là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết giữa nhà trường với Bộ đội Biên phòng mà còn góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biên cương Tổ quốc.