XEM VIDEO. Nhà nội trú của trường Ia Lốp đang được tăng tốc

Được khởi công từ tháng 11/2025 cùng lúc với các trường nội trú liên cấp Ia R'vê và Buôn Đôn, tuy nhiên dù ngày khai giảng năm học mới cận kề, trường nội trú liên cấp Ia Lốp vẫn còn một số hạng mục đang trên đà hoàn thiện.

Ghi nhận tại công trình trường nội trú liên cấp Ia Lốp chiều 20/8 cho thấy, hiện mới có một dãy nhà được bàn giao. Các dãy còn lại vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện....

Trên công trường, hàng chục công nhân đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh, tô trát để hoàn thiện các hạng mục phụ tại khu nhà nội trú và các dãy nhà cũ đang nâng cấp.

Công nhân tăng tốc thi công khu nhà nội trú. Ảnh: Hải Dương

Trao đổi với báo VietNamNet, ông Nguyễn Thế Quang – Giám sát công trình cho biết, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 95%, trong đó có dãy nhà 3 tầng dành cho học sinh tiểu học vừa được hoàn thành, bàn giao để đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, các hạng mục như bếp ăn, nhà nội trú và một số dãy phòng học cũng đang được gấp rút thi công. Hiện công trường vẫn duy trì khoảng 150 công nhân làm việc với quyết tâm sớm hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

Ông Võ Văn Lợi – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị đang liên tục chỉ đạo các nhà thầu triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm bàn giao trước ngày 30/8.

Cụ thể dùng bạt chuyên dụng che chắn toàn bộ các mảng tường ngoài trời để chống mưa, giữ bề mặt luôn khô ráo cho việc trát ma-tít và sơn nước. Đồng thời bổ sung thêm lực lượng, tổ chức tăng ca đêm và chia ca làm việc liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công từng mảng công việc.

"Hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dù thời gian ngắn nhưng chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp đón học sinh khai giảng năm học mới vào ngày 5/9" - ông Lợi cho hay.



Công nhân thi công phần sân. Ảnh: Hải Dương

Về công tác tuyển sinh chuẩn bị cho năm học mới tại trường nội trú liên cấp Ia Lốp, ông Phạm Duy Tĩnh - Quyền Hiệu trưởng cho biết, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh với 890 em từ lớp 1 đến lớp 9. Trong số này, có 30 em đang nộp hồ sơ vào Trường Văn hóa Công an nhân dân và sẽ được rút khỏi danh sách nếu trúng tuyển.

Ông Tĩnh thông tin, hiện đã có 199 em đăng ký ở nội trú và 691 em đăng ký học bán trú. Nhà trường cũng đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo gồm 1 quyền hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng. Ngoài ra, đơn vị có 49 giáo viên thuộc biên chế và 7 giáo viên hợp đồng.

"Hiện chúng tôi đang tổ chức dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số trước khi vào học chính thức; đồng thời cho các em tập luyện văn nghệ, chuẩn bị trang phục, sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng cho ngày khai giảng", ông Tĩnh chia sẻ.

Hình ảnh trên công trình nội trú liên cấp Ia Lốp chiều 20/8:

Công nhân đang thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đang sơn nhà nội trú. Ảnh: Hải Dương

Nữ công nhân đang tất bật làm việc tại công trường. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đang làm rong. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đang sơn lan can phòng học. Ảnh: Hải Dương

Các dãy phòng học đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương

Một tòa nhà gần hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương