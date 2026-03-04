Chiều 4/3, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột, cho biết đơn vị đã mời bà B.T.H. (33 tuổi) đến làm việc và yêu cầu gỡ bài viết phản ánh sai sự thật về việc chậm thụ lý vụ án của đơn vị.

Theo cơ quan công an, bà H. tự xưng là ca sĩ, MC tự do, hiện đang thuê trọ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bà H. khi mới nhập viện. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, sáng cùng ngày, bà H. đăng bài trên mạng xã hội cho rằng Công an phường Buôn Ma Thuột chậm giải quyết vụ việc bà và bạn trai bị hành hung tại phòng trọ.

Theo bài viết, trong thời gian thuê trọ, bà H. xảy ra mâu thuẫn với mẹ con chủ nhà và bị hành hung, dẫn đến chấn thương vùng đầu, gãy xương mũi. Vụ việc xảy ra đêm 28/1, ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ khuôn mặt và công việc của bà.

Bà H. cho biết đã trình báo Công an phường Buôn Ma Thuột nhưng không được tiếp nhận, sau đó phải nhập viện phẫu thuật. Hơn 10 ngày sau khi ra viện, bà tiếp tục gửi đơn đến Công an tỉnh Đắk Lắk, hồ sơ sau đó được chuyển về công an phường giải quyết.

Bà H. cho rằng công an phường giải quyết chậm, chưa làm rõ trách nhiệm của những người liên quan và đề nghị xử lý vụ việc theo quy định.

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn khẳng định nội dung bà H. phản ánh là không đúng. Theo ông, công an phường đã tiếp nhận, thụ lý và đang giải quyết vụ việc theo quy định.

“Bà H. và bạn trai xảy ra xô xát với người ở phòng trọ bên cạnh và chủ nhà, sau đó trình báo công an. Công an phường đã thụ lý, đang trong quá trình giải quyết, không có việc chậm trễ như phản ánh”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, đơn vị đã mời bà H. đến làm việc, giải thích quy trình tiếp nhận, thụ lý và xác minh vụ việc. Sau buổi làm việc, bà H. thừa nhận thông tin đăng tải trước đó chưa đúng sự thật, chủ động gỡ bài và gửi lời xin lỗi đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Buôn Ma Thuột và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công an phường cho biết trường hợp này có thể bị xử lý vì đăng tải thông tin chưa chính xác. Tuy nhiên, do bà H. đang bị thương nên đơn vị chỉ nhắc nhở, giải thích.