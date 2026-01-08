Ngày 8/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM cho biết đơn vị đang tăng cường xác minh, xử lý nghiêm nhiều cá nhân có hành vi phát tán nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác.

Đơn vị đã mời làm việc để xử lý đối với 2 cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ Quyền Linh.

Cụ thể, thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền hàng loạt bài viết, hình ảnh và video với nội dung "Nghệ sĩ, MC Quyền Linh bị Công an TPHCM ra lệnh bắt tạm giam". Những thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, gây hoang mang và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nam nghệ sĩ.

Những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về nghệ sĩ Quyền Linh. Ảnh: CA

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đây là những nội dung hoàn toàn sai sự thật.

Qua phân tích kỹ thuật chuyên sâu, cơ quan chức năng khẳng định các video và hình ảnh này được tạo dựng tinh vi bằng công nghệ AI, lồng ghép thông tin giả mạo nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Cơ quan công an đã mời làm việc và răn đe 2 trường hợp là TikToker T.T.H. (ngụ phường An Phú) và N.T.M.D. (ngụ phường Tân Sơn Nhất) về hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật nêu trên.

Cũng theo Công an TPHCM, công tác xử lý các vi phạm liên quan đến AI hiện đã có hành lang pháp lý cụ thể. Ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo - đạo luật khung đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực này, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Điểm b, khoản 2, Điều 7 của Luật này quy định rõ: Nghiêm cấm hành vi sử dụng yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối hoặc thao túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ đích và có hệ thống, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con người.

Công an mời 2 TikToker đến làm việc. Ảnh: CACC

"Công nghệ AI mang lại nhiều tiện ích nhưng nếu bị lạm dụng để tạo ra âm thanh, hình ảnh giả mạo tinh vi nhằm vi phạm pháp luật, người thực hiện sẽ phải đối mặt với các mức án từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự", đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh.