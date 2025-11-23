Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện 52 tài khoản (Facebook, TikTok...) có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Sau khi phát hiện, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an các xã, phường tiến hành xác minh, xử lý.

Một trường hợp bị công an xử lý vì đăng tin sai sự thật. Ảnh: QA

Sau khi xác minh, công an đã triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, với tổng số tiền phạt lên tới 37,5 triệu đồng; yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm đối với 30 tài khoản.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã làm việc với các KOLs (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương và yêu cầu các cá nhân này tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xử lý nhiều trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ. Ảnh chụp màn hình từ Trang thông tin Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mọi người cần hết sức tỉnh táo, lựa chọn thông tin tích cực để không bị nhầm tưởng, phải cảnh giác và kiên quyết phản bác những luận điệu xuyên tạc, phá hoại mà các thế lực thù địch tung ra.

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát 24/24 trên mọi nền tảng mạng xã hội, kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và công tác phòng chống thiên tai của tỉnh", Thượng tá Nguyễn Huy Nam thông tin.