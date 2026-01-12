Ngày 12/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H. (SN 1988, trú xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, ông N.V.H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phần bình luận của bài được đăng tải trên trang fanpage Facebook do đối tượng phản động Lê Trung Khoa tạo lập.

Công an làm việc với ông N.V.H. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Công an xã Gò Nổi tiến hành gọi hỏi, làm việc với ông H. Tại cơ quan công an, ông N.V.H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung vi phạm nêu trên.

Sau khi được cán bộ phân tích, hướng dẫn, giải thích về các quy định của pháp luật, ông N.V.H. đã nhận thức rõ hậu quả, ảnh hưởng từ việc chia sẻ thông tin sai sự thật.

Ông H. tự nguyện xin gỡ bỏ nội dung bài viết sai phạm nêu trên, cam kết không tái phạm và đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng xã hội.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H. 7,5 triệu đồng.