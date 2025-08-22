Ngày 22/8, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn (áo trắng) và Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Viettel ký kết hợp tác. Ảnh: NQ

Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh Đắk Lắk trong phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, ứng dụng số gắn với đảm bảo an toàn an ninh thông tin góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hai bên thống nhất triển khai nhiều nội dung hợp tác trọng tâm như sử dụng hiệu quả một số nền tảng số dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông thống nhất giữa các ngành, lĩnh vực trên môi trường số.

Hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác những cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành phù hợp, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm; bảo đảm kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Ông Tạ Anh Tuấn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: KB

Về hạ tầng viễn thông, Viettel phối hợp phủ sóng di động 4G toàn tỉnh, đảm bảo không còn vùng lõm sóng 4G; mở rộng vùng phủ sóng 5G, hạ tầng viễn thông thụ động, hạ tầng mạng cáp quang tại các khu vực cần thiết.

Đồng thời, triển khai đường truyền mạng số liệu chuyên dụng phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh; chuyển đổi hạ tầng mạng máy chủ lưu trữ từ dạng truyền thống sang điện toán đám mây (Cloud) và giải pháp sao lưu (backup) dữ liệu cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Ngoài ra, thỏa thuận này còn hướng tới việc áp dụng các công nghệ mới như: Internet vạn vật (IOT), nền tảng quản lý và giám sát thông tin không gian, nền tảng trợ lý ảo, nền tảng phân tích dữ liệu và cổng dữ liệu mở để kết nối, khai thác dữ liệu liên ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho các cơ quan, đơn vị.

Tại lễ ký kết, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đơn vị đầu mối phối hợp thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác; tham gia hỗ trợ và xử lý các vướng mắc trong suốt quá trình hợp tác; hàng năm phối hợp đầu mối của Tập đoàn Viettel (Viettel Đắk Lắk) thực hiện triển khai và báo cáo kết quả về UBND tỉnh...

Về phía Viettel, giao Viettel Đắk Lắk làm đơn vị đầu mối phối hợp thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác; hàng năm phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện triển khai, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chuyển đổi số là nội dung quan trọng để triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó dữ liệu giữ vai trò then chốt.

Tuy nhiên, quá trình này còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp.

"Chúng tôi đề nghị Tập đoàn Viettel tích cực giới thiệu, hỗ trợ và đồng hành cùng địa phương triển khai các giải pháp đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tỉnh cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để thỏa thuận hợp tác đạt hiệu quả cao nhất", ông Tuấn nói.