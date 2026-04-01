Ngày 1/4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Lê Hùng cho biết, đơn vị đã có báo cáo đề xuất xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng. Hiện dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương.

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật hứa hẹn trở thành một biểu tượng mới của vùng đất Tây Nguyên. Ảnh: Sở Xây dựng Đắk Lắk

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Đắk Lắk sẽ được triển khai trên diện tích 2,4ha tại khu vực trung tâm phường Buôn Ma Thuột, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng cũng cho biết, công trình sẽ đem đến một không gian kiến trúc mang tính đặc trưng của tỉnh nói riêng cũng như vùng Tây Nguyên nói chung.

Đặc biệt, công trình sẽ giúp từng bước hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh; góp phần mang những giá trị tinh hoa văn hóa, nghệ thuật của vùng Tây Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước.

Công trình có 2 tầng hầm và 3 tầng nổi, thực hiện các chức năng như: Dịch vụ văn hóa thương mại, phát triển du lịch phố đêm, không gian làm việc...

Trung tâm Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk đã xuống cấp. Ảnh: Hải Dương

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết, việc xây dựng Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm thay thế trụ sở cũ đã xuống cấp. Nhiều hạng mục, không gian chức năng không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng, đồng thời làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm.

Đắk Lắk là nơi hội tụ của 49 dân tộc anh em, tạo nên sự đa dạng và phong phú về bản sắc văn hóa. Đắk Lắk cũng là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiêu biểu là "Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên" đã được UNESCO ghi danh là "Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại".

"Trước yêu cầu phát triển mới, việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk là hết sức cần thiết. Dự án không chỉ nhằm thay thế, nâng cấp cơ sở vật chất đã xuống cấp mà còn hướng tới xây dựng một không gian kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, kết hợp hài hòa với không gian xanh...", ông Tiến nói.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Đắk Lắk mới chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk. Sau khi sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.000km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người, trở thành đơn vị hành chính lớn thứ 3 cả nước về diện tích.